Slovenke v Mariboru začenjajo proti Špankam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je ta konec tedna gostiteljica drugega turnirja Zlate evropske lige. Slovenke so prvi turnir v Estoniji opravile odlično, gostiteljice so premagale s 3:0, nato pa favoriziranim Ukrajinkam vzele točko. Ob 19. uri se po nove točke v Mariboru odpravljajo proti Špankam. Na turnirju na Štajerskem sodelujejo še stoodstotne Čehinje, s katerimi se bodo varovanke Alessandra Oreficeja pomerile v nedeljo.

Treningi pred turnirjem v Mariboru, na katerih so sodelovale tudi Maša Pucelj, Isa Ramić, Urška Cikač in Allegra Vučurević, ki jih v Estoniji ni bilo, so bili bolj kakovostni kot pred prvim turnirjem, zato je tudi optimizem večji.

V slovenskem taboru se zavedajo kakovosti španske izbrane vrste, v kateri igra nekaj odličnih posameznic. Orefice tekmice dobro pozna, saj se je, takrat še kot selektor Estonije, z njimi srečal na lanskem evropskem prvenstvu.

"Gre za ekipo, ki igra agresivno in napadalno odbojko in ki goji zelo hitro igro. Njihova najboljša igralka je Maria Segura Palleres, izkušena sprejemalka, ki igra v nemškem prvenstvu. Imajo tudi nekaj drugih kakovostnih igralk, na čelu z visoko srednjo blokerko Lucio Varela Gomez in drugo sprejemalko Mario Schlegel Mosegui. Njihovo najmočnejše orožje je hitra distribucija žog napadalkam, zato bomo morali na njihove sprejemalke vseskozi pritiskati s servisom. Na tekmi bomo tokrat imeli na voljo 14 igralk in s tem več možnosti za menjavo, lahko bomo uporabili več igralk. To bo pomembno tudi na tekmi proti Čehinjam, saj nam bo to omogočalo več kombinacij in tudi možnost, da spočijemo nekatere igralke, če bo to potrebno," je dejal Orefice.

Foto: CEV

Španke z dvema porazoma in točko

Španke so tako kot Slovenke v zlati evropski ligi doslej odigrale dva obračuna. Najprej so po petih nizih izgubile proti Švedinjam, zatem pa so morale z 1:3 priznati premoč še Belgijkam. Obračun med Slovenijo in Španijo v dvorani Lukna se bo začel v petek ob 19. uri, Slovenke pa nato po dnevu premora v nedeljo, prav tako ob 19. uri, čaka še srečanje s Čehinjami.

Tretji turnir na Slovaškem

Tretji turnir se bo odvijal med 31. majem in 2. junijem, Slovenke pa se bodo na Slovaškem srečale z gostiteljicami in Švedinjami.

Tri najuspešnejše reprezentance po koncu rednega dela tekmovanja se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke letošnje zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, s katerim si ekipe lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.