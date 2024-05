Slovenke dodobra namučile ene od favoritinj

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi prvega turnirja Zlate evropske lige v estonskem Rakvereju z 2:3 izgubila z Ukrajino, ki je ena od favoritinj za osvojitev zlate lige. Oslabljene Slovenke so vodile z 1:0 in 2:1 v nizih, na koncu pa izgubila po petih nizih.

"Zelo sem zadovoljen z današnjim rezultatom. Igrali smo proti izjemni ekipi, ki igra izjemno odbojko. Skozi turnir v Estoniji smo rastli, včeraj smo se na tekmi z Estonijo nekoliko ogreli, danes pa nam je nasproti stal veliko bolj kakovosten tekmec, ki na evropski ravni igra zelo dobro odbojko. Današnja točka je zlata. V zadnjem delu tekme smo kondicijsko nekoliko padli, a to je normalno, sploh glede na to, da smo pred tremi tedni priprave začeli z devetimi igralkami. Korak po korak smo skušali rasti, zatem se nam je pridružila še Nika, ki pa je morala na začetku nekoliko prilagoditi treninge, v zadnjih dneh pa opravila celoten trenažni proces. Kot sem že dejal, smo kondicijsko malo padli, na drugi strani je imela Ukrajina na voljo veliko menjav, mi pa precej kratko klop. A ta točka je zlata, zelo pomembna za lestvico in zares sem zelo ponosen na vse igralke," je bil po veliki točki za OZS dejal selektor Alessandro Orefice, ki se je moral spopasti s številnimi odpovedmi.

Alessandro Orefice je ponosen na svoje varovanke. Foto: Aleš Oblak

"Čeprav smo izgubile, je ta točka s tekme z Ukrajino zelo pomembna. Punce smo se borile do zadnje točke in če bi malo zmanjšale število napak na servisu in v napadu, verjamem, da bi bil drugačen izkupiček. Ampak sem zelo ponosna na to, kako smo igrale, kako smo se borile in pustile vse na igrišču. Kljub porazu sem vseeno zadovoljna s prikazano igro," je bila zadovoljna Nika Markovič.

Drugi turnir prihodnji teden v Mariboru

Slovenke v okviru tekmovanja zatem čakata še dva turnirja. Prvega bomo med 24. in 26. majem spremljali v Mariboru, 24. maja se bodo pomerile s Špankami, 26. pa s Čehinjami. Tretji turnir se bo odvijal med 31. majem in 2. junijem, Slovenke pa se bodo na Slovaškem srečale z gostiteljicami in Švedinjami.

Tri najuspešnejše reprezentance po koncu rednega dela tekmovanja se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke letošnje zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, s katerim si ekipe lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.