Oslabljene Slovenke za začetek z nekdanjimi varovankami selektorja

Italijan Alessandro Orefice je slovensko izbrano vrsto prevzel pred to sezono in se moral takoj spopasti s številnimi odpovedmi, ki so krojile tako sestavo ekipe kot način dela na treningih.

Po novih odpovedih tik pred odhodom v Rakvere, tokrat Eve Pogačar in Anamarije Vovk, ki po poškodbi še čuti bolečine v kolenu, je v Estonijo odpeljal le 11 odbojkaric: podajalki Saro Najdič in Žano Ivano Halužan Sagadin, korektorici Niko Markovič in Nino Svetina, srednje blokerke Sašo Planinšec, Mirto Velikonja Grbac in Ajdo Gornjec Hodnik, sprejemalki Loreno Lorber Fijok in Žano Zdovc Sporer ter prosti igralki Anjo Mazej in Taro Filipič.

Slovenke se bodo na uvodni tekmi zlate evropske lige pomerile z gostiteljicami Estonkami, ki jih je v lanski sezoni vodil prav Orefice in se z njimi veselil zmage v srebrni evropski ligi.

Obračun med Estonijo in Slovenijo se bo v dvorani Spordihall Rakvere začel ob 17. uri. V soboto pa Slovenke ob 15. uri čaka še dvoboj z Ukrajino, ki zlato evropsko ligo odpirajo kot prve nosilke. Na lestvici jim sledijo Belgijke, Čehinje in Slovakinje, Slovenke pa bodo v ligi nastopale kot pete nosilke.

Alessandro Orefice je v pretekli sezoni vodil Estonke. Foto: OZS

Drugi turnir prihodnji teden v Sloveniji

Slovenke v okviru tekmovanja zatem čakata še dva turnirja. Prvega bomo med 24. in 26. majem spremljali v Sloveniji, naša dekleta pa bodo na domačih tleh gostila Čehinje in Španke. Tretji turnir se bo odvijal med 31. majem in 2. junijem, Slovenke pa se bodo na Slovaškem srečale z gostiteljicami in Švedinjami.

Tri najuspešnejše reprezentance po koncu rednega dela tekmovanja se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke letošnje zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, prek katerega si ekipe lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.