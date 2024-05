Slovenke za uvod proti Estonkam

Slovenske odbojkarice so priprave na prvi izziv v letošnji reprezentančni sezoni začele 30. aprila v Kranjski Gori ter odigrale dve pripravljalni tekmi s Hrvaško. Na obeh so bile boljše gostje. Zadnje treninge pred odhodom v Rakvere je selektor Alessandro Orefice izkoristil predvsem za uigravanje, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije

Italijanski strateg, ki je slovensko izbrano vrsto prevzel pred to sezono, se je moral soočiti s številnimi odpovedmi, ki so krojile tako sestavo ekipe kot način dela na treningih. Po novih odpovedih tik pred odhodom v Rakvere, tokrat Eve Pogačar in Anamarije Vovk, ki po poškodbi še čuti bolečine v kolenu, pa je Orefice v Estonijo popeljal le 11 odbojkaric, podajalki Saro Najdič in Žano Ivano Halužan Sagadin, korektorici Niko Markovič in Nino Svetina, srednje blokerke Sašo Planinšec, Mirto Velikonja Grbac in Ajdo Gornjec Hodnik, sprejemalki Loreno Lorber Fijok in Žano Zdovc Sporer ter prosti igralki Anjo Mazej in Taro Filipič.

Estonke dobro pozna

Zadnje treninge pred odhodom v Rakvere je selektor Alessandro Orefice izkoristil predvsem za uigravanje. Foto: OZS Slovenke se bodo na uvodni tekmi v Rakvereju pomerile z gostiteljicami Estonkami, ki jih je v lanski sezoni vodil prav Orefice in se z njimi veselil zmage v Srebrni evropski ligi. Prve tekmice Slovenk tako zelo dobro pozna. "Reprezentanca Estonije je enaka kot lani, z izjemo ene od blokerk, ki je ni v ekipi. Igralke zelo dobro poznam, skupaj smo rastli. A zdaj sem na drugi strani mreže in bom seveda naredil vse, da bomo zmagali. Vem, kaj so šibke strani pa tudi kvalitete Estonk in na podlagi tega se bomo pripravili na tekmo. Nimamo veliko dodatnega materiala za analizo, saj so odigrale le dve pripravljalni tekmi z Latvijo, vseeno pa vem, kako lahko kar najbolje izkoristimo naša orožja," je za OZS povedal slovenski selektor.

Tekmi s Hrvaško pokazali, na čem morajo delati

Orefice se je še enkrat ozrl na priprave v Kranjski Gori, s katerimi je bil ne glede na stanje v reprezentanci zelo zadovoljen. "Zadnje tri tedne smo res trdo delali. Mislim, da so dekleta na treningih dala vse od sebe in za to sem res vesel. Zaradi situacije smo morali nekatere stvari prilagoditi. Priprave smo začeli z majhnim številom igralk in temu primerno smo morali paziti na razmerje med intenzivnostjo in količino treninga. Vsi skupaj smo se potrudili in od prvega dne delali na najvišji ravni. Zadovoljen sem z igro 6 proti 6, še posebej pa z ekipnim duhom, ki so ga dekleta ustvarila. Odigrali smo dve zelo dobri tekmi s Hrvaško, ki sta nam pokazali, na čem moramo še delati in zdaj smo se pripravljeni boriti."

"To, da selektor zelo dobro pozna nasprotnice, je zagotovo dodaten plus, a bomo morale na terenu vseeno nekaj pokazati." Foto: OZS

Na Estonke maksimalno pritisniti s servisom in potem razviti svojo igro

Podajalka Sara Najdič je deloma že razkrila, katera bodo orožja Slovenk. "Punce, ki smo tu, smo izredno motivirane, pridne na igrišču, vsak trening oddelamo maksimalno. Upam, da se bo na tem turnirju to tudi pokazalo in upam na zmago oziroma dve. To, da selektor zelo dobro pozna nasprotnice, je zagotovo dodaten plus, a bomo morale na terenu vseeno nekaj pokazati. Po moje bomo morali na Estonke maksimalno pritisniti s servisom in potem razviti svojo igro, vseskozi vršiti pritisk nanje in zmagati."

Obračun med Estonijo in Slovenijo se bo v dvorani Spordihall Rakvere začel ob 17. uri, Slovenija in Ukrajina pa se bosta pomerili v soboto ob 15. uri.

En turnir tudi v Sloveniji Zlato evropsko ligo bodo kot prve nosilke sicer začele Ukrajinke, na lestvici jim sledijo Belgijke, Čehinje in Slovakinje, Slovenke pa bodo v ligi nastopale kot pete nosilke. Ob že naštetih reprezentancah bomo v boju za najvišja mesta spremljali še Švedsko, Španijo, Romunijo, Hrvaško, Azerbajdžan, Avstrijo in Estonijo. Slovenke v okviru tekmovanja zatem čakata še dva turnirja. Prvega bomo med 24. in 26. majem spremljali v Sloveniji, naša dekleta pa bodo na domačih tleh gostila Čehinje in Španke. Tretji turnir se bo odvijal med 31. majem in 2. junijem, Slovenke pa se bodo na Slovaškem srečale z gostiteljicami in Švedinjami. Tri najuspešnejše reprezentance po koncu rednega dela tekmovanja se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke letošnje Zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, skozi katerega si ekipe lahko zagotovijo nastop v elitni Ligi narodov.

