Slovenke so v petek s 3:0 v nizih prepričljivo ugnale domačinke, v soboto pa tesno z 2:3 izgubile proti Ukrajinkam, ki veljajo za ene izmed favoritinj za končno zmago v tem tekmovanju.

"Vesel dobrega začetka"

Igra, ki so jo Slovenke prikazale proti obema nasprotnikoma, pa je navdušila tudi selektorja Oreficeja: "V Estoniji smo igrali zares dobro, zato sem na svoje varovanke in na celoten strokovni štab izjemno ponosen. Trdo smo delali, da smo prišli do teh rezultatov. V sistemu točkovanja, ki sta ga postavili evropska in svetovna zveza za uvrstitev na lestvicah šteje vsaka točka, zato sem vesel dobrega začetka."

Alessandro Orefice je ponosen na igro svojih varovank. Foto: OZS

Po besedah Oreficeja so dodano vrednost prepoznale tudi igralke, ki jih doslej ni bilo v ekipi. Takšen primer sta Isa Ramić in Maša Pucelj, ki se bosta ekipi priključili že na drugem turnirju za zlato evropsko ligo v Mariboru.

"Vzdušje v ekipi je zelo dobro. Igralke so visoko motivirane in se borijo za vsako žogo. Vesel sem, da sta se nam pred drugim turnirjem pridružili še Maša in Isa, ki sta kljub študijskim in šolskim obveznostim dokazali, da razumeta, da reprezentanca potrebuje pomoč. Mislim, da je to lepo sporočilo tudi ostalim dekletom, ki so jim vrata reprezentance še vedno odprta," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Orefice.

Ob tem velja spomniti, da so igranje za reprezentanco to poletje zaradi različnih razlogov med drugim zavrnile Iza Mlakar, Klara Milošič, Naja Boisa, Sara Hutinski, Eva Pavlović Mori in Lana Ščuka.

Slovenke bodo konec tedna gostile drugi turnir, v petek in nedeljo se bodo b Mariboru pomerile s Špankami in Čehinjami. Foto: OZS

Konec tedna v Mariboru

Toda selektor se na odsotne igralke trenutno ne ozira, saj so vse njegove misli že usmerjene k naslednjim tekmicam. V petek se bodo Slovenke v dvorani Lukna pomerile s Špankami, dva dneva kasneje pa še s Čehinjami.

"Najprej moramo opraviti analizo do sedaj opravljenega dela zatem pa še nasprotnic, s katerimi se bomo pomerili. Na treningih bomo veliko pozornosti namenili sprejemu in natančnosti podaj, s čimer bomo dobili še dodatno raznovrstnost v napadu. Prepričan sem, da lahko s tem našo igro dvignemo na še višjo raven," je zaključil Orefice.

Tekmi s Španijo in Češko bosta v petek in nedeljo na sporedu ob 19. uri.