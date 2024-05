Slovenke so pripravljene na domači zlati izziv

Maribor bo 24. do 26. maja prizorišče drugega turnirja zlate evropske lige, na katerem bomo spremljali obračune ženskih odbojkarskih reprezentanc Slovenije, Španije in Češke. Slovenke si bodo tako po dobrem začetku v Estoniji nove točke skušale priigrati pred svojimi navijači.

Slovenske odbojkarice so uvodni turnir lige v Rakvereju zaključile s pomembno zmago s 3:0 nad gostiteljico Estonijo, na drugi tekmi pa favorizirani Ukrajini odščipnile dva niza in s tem osvojile še dodatno točko v boju za najvišja mesta ter točke na svetovni lestvici, ki bo odločala o udeleženkah svetovnega prvenstva prihodnje leto.

Po vrnitvi iz Rakvereja in dnevu premora je slovenski selektor Alessandro Orefice igralke spet zbral v Mariboru, kjer se intenzivno pripravljajo na petkov obračun s Španijo.

"Zadovoljen sem s tem tednom treningov. Še posebej, ker imamo na voljo 15 igralk in lahko delo organiziramo na povsem drugačen način kot v preteklem obdobju. Posledično je tudi raven treningov s popolno ekipo precej višja, možnosti je precej več. Delamo trdo in tudi zelo dobro, pozornost posvečamo tako telesni pripravi kot tehničnim elementom. Na zadnjih treningih se moramo predvsem posvetiti igri za menjavo ter povezavi med podajalkami in napadalkami, pa tudi svojemu servisu. Posvečati se moramo tudi sebi in svojemu sistemu dela, še posebej ker se morajo nove igralke na nov način igre še privaditi. Temu se bomo najbolj posvečali pred tekmo s Španijo ter na zadnjem treningu dodali še sprejem," je dejal Orefice.

V Mariboru pod vodstvom italijanskega stratega trenirajo Sara Najdič, Žana Ivana Halužan Sagadin, Nika Markovič, Nina Svetina, Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac, Ajda Gornjec Hodnik, Lorena Lorber Fijok, Žana Zdovc Sporer, Anja Mazej in Tara Filipič, ki so Slovenijo uspešno zastopale že v Estoniji, ter Maša Pucelj, Isa Ramić, Urška Cikač in Allegra Vučurević, ki so se ekipi priključile ta teden. Danes se bo reprezentanci pridružila še Mija Šiftar.

"Gre za ekipo, ki igra agresivno in napadalno odbojko in ki goji zelo hitro igro," o Špankah pravi Alessandro Orefice. Foto: Aleš Oblak

Agresivna, napadalna in hitra igra

V našem taboru se zavedajo kakovosti španske izbrane vrste, v kateri igra nekaj odličnih posameznic. Orefice tekmice dobro pozna, saj se je, takrat še kot selektor Estonije, z njimi srečal na lanskem evropskem prvenstvu.

"Gre za ekipo, ki igra agresivno in napadalno odbojko in ki goji zelo hitro igro. Njihova najboljša igralka je Maria Segura Palleres, izkušena sprejemalka, ki igra v nemškem prvenstvu. Imajo tudi nekaj drugih kakovostnih igralk, na čelu z visoko srednjo blokerko Lucio Varela Gomez in drugo sprejemalko Mario Schlegel Mosegui. Njihovo najmočnejše orožje je hitra distribucija žog napadalkam, zato bomo morali na njihove sprejemalke vseskozi pritiskati s servisom. Na tekmi bomo tokrat na voljo imeli 14 igralk in s tem več možnosti za menjavo, lahko bomo uporabili več igralk. To bo pomembno tudi na tekmi proti Čehinjam, saj nam bo to omogočalo več kombinacij in tudi možnost, da spočijemo nekatere igralke, če bo to potrebno."

Španke so, tako kot Slovenke, v zlati evropski ligi doslej odigrale dva obračuna. Najprej so po petih nizih izgubile proti Švedinjam, zatem pa so morale z 1:3 priznati premoč še Belgijkam. Obračun med Slovenijo in Španijo v dvorani Lukna - Ljudski vrt se bo začel v petek ob 19. uri, naša dekleta pa nato po dnevu premora v nedeljo prav tako ob 19. uri čaka še srečanje s Čehinjami.