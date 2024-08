Italija, Kitajska in Brazilija po prvem delu neporažene

Na olimpijskem turnirju za odbojkarice v Parizu se je danes končalo predtekmovanje. Napredovanje so si zagotovile vse prvo- in drugouvrščene ekipe iz treh skupin in še dve najboljši tretji. Brez poraza so prvi del končale Italijanke, Kitajke in Brazilke.

V skupini A je danes domača ekipa Francije gladko klonila z Američankami z 0:3 in predtekmovanje končala brez točk na zadnjem mestu. Američanke so druge v skupini, prve pa Kitajke, ki so Srbijo premagale s 3:1. A srbske odbojkarice so se kljub porazu tudi uvrstile v četrtfinale, saj so zbrale štiri točke in si s tem zagotovile mesto kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih ekip.

V skupini B je bilo že pred današnjo zadnjo tekmo Brazilija - Poljska jasno, da sta si ti ekipi zagotovili četrtfinale, odločali sta le o prvem in drugem mestu v skupini. Na koncu so Brazilke slavile dokaj gladko, le v drugem nizu šele po 38:36. S 3:0 so kot edina ekipa v predtekmovanju osvojile vseh devet točk in niso oddale niti niza.

Foto: Reuters

Izpadla pa je Japonska, ki je sicer zbrala tri točke, vendar je v boju na daljavo za zadnje prosto mesto v četrtfinalu zaradi slabšega količnika v nizih pristala za Dominikansko republiko iz skupine C. V tej sta bili preostali potnici v četrtfinale prav tako znani že pred zadnjim krogom; Italija in Turčija sta v medsebojni igrali za prvo in drugo mesto, na vrhu je po zmagi s 3:1 končala Italija.

V četrtfinalu, na sporedu bo 6. avgusta, so pari Brazilija - Dominikanska republika, ZDA - Poljska, Kitajska - Turčija in Italija - Srbija.