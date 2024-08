Ranjeni Srbi prišli do zasluženega brona

Po težkem porazu v polfinalu olimpijskega turnirja, ko so večji del tekme vodili proti favorizirani ZDA, so se srbski košarkarji za bronasto odličje pomerili proti Nemčiji in jih premagali z izidom 93:83. Veliki finale, začel se bo ob 21.30, bodo začinili košarkarji ZDA in gostitelji Francozi.

Košarkarski olimpijski turnir, tekmi za zlato in bron, 10. avgust:

Srbija je v četrtek pokazala, kako se lahko neameriška reprezentanca zoperstavi zvezdnikom iz lige NBA. Na krilih odličnega Nikole Jokića in Bogdana Bogdanovića so parali živce reprezentantom ZDA, ki so šele v zaključku, tudi po nekaterih spornih odločitvah, prišli do pričakovane uvrstitve v finale.

Jokić je dosegel trojni dvojček

Srbi so se po težkem porazu pomerili z reprezentanco z Nemčijo. Srbski košarkarji so bili skozi celo tekmo boljša ekipa na igrišču, tako da so se zasluženo veselili tretjega mesta in bronastega odličja. Pri Srbih je najbolj blestel Nikola Jokić, potem ko je dosegel trojni dvojček. Zvezdnik košarkarske lige NBA je na tej tekmi dosegel 19 točk, 12 skokov in 11 asistenc.

Zelo Razpoložen je bil tudi Vasilije Micić, ki je prav tako dosegel 19 točk. Bogdan Bogdanović se je ustavil pri 16 točkah. Nikola Jokić je spet blestel na igrišču. Foto: Guliverimage

Druga olimpijska medalja za Srbijo v košarki

Prva četrtina je z izidom 30:21 pripadla Srbom, ki so priborjeno prednost skorajda v celoti zadržali do polčasa (46:38). Izdatnejšo so si priigrali v tretji četrtini, ko so z odločnim začetkom in delnim izidom 6:0 po slabih dveh minutah prišli na +14.

Nemčija se je nato s trojko Andreasa Obsta in košem Franza Wagnerja približala devet točk zaostanka, vendar je s trojko, ukradeno žogo in polaganjem hitro odgovoril Aleksa Avramović in Srbijo vrnil na varnih +14. Z novim košem Avramovića in trojko Ognjena Dobrića je Srbija pet minut pred koncem tretje četrtine pobegnila na +19 (64:45).

Svetovne prvake sta k življenju vrnili trojki Isaaca Bonga in Moritza Wagnerja, po katerih je srbski selektor Svetislav Pešić vzel minuto odmora. Nemci so pritiskali in slabo minuto in pol pred koncem četrtine prišli na minus devet, več od tega pa niso zmogli.

V zadnjih desetih minutah so Srbi ohranili nadzor nad dogajanjem. Bogdan Bogdanović je s trojko, ukradeno žogo in asistenco v protinapadu na polovici četrtine poskrbel za novo dvomestno prednost (87:74). Nemcem je sicer uspelo nekoliko ublažiti poraz, a zmage Srbov resneje niso nikoli ogrozili.

To je sicer druga olimpijska medalja za Srbijo v košarki, potem ko je leta 2016 v Rio de Janeiru osvojila srebro. Obenem so se z današnjo zmago Nemcem maščevali za lanskoletni poraz v finalu svetovnega prvenstva.

Zvečer dvoboj med ZDA in Francijo

Ob 21.30 uri bo sledil še veliki finale med gostiteljico Francijo in ZDA. Vse drugo kot zmaga Američanov bi bila velika senzacija. A se Francozi pred bučno publiko ne bodo kar tako predali.