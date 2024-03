Skromna predstava dvakratnega olimpijskega prvaka

Zmage se je z rekordom proge in osebnim rekordom 2:02,16 veselil drugi Kenijec Benson Kipruto, Kipchoge pa je zaostal kar 4:44 minute. Težave zanj so se začele že na polovici tekam.

Vseeno pa so se Kenijci veselili velike ekipne zmage, saj sta se na zmagovalni oder uvrstila še Timothy Kiplagat (2:02:55) in Vincent Ngetich (2:04:18).

Kljub porazu Kipchoge ne skriva želje, da bi letos v Parizu osvojil še tretje olimpijsko zlato, tekma v Tokiu pa je po njegovem na sporedu prezgodaj, da bi lahko že zdaj razglabljali o formi za igre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Je kakor je. Ni vsak dan božič. Moram se vrniti na treninge in pripraviti," je za japonsko televizijo v cilju dejal Kipchoge in priznal, da je imel sredi teka manjšo krizo, ki pa je ni podrobno razložil. A prav takrat je zaostal za vodilno skupino z rojaki, ki so se kasneje veselili uspeha. Po 35 km ni bil niti v najboljši deseterici.

Etiopijka Sutume Asefa Kebede je z 2:15:55, prav tako novim rekordom proge, dobila žensko tekmo. Druga je bila branilka lanske zmage Kenijka Rosemary Wanjiru (2:16:14), tretja pa še ena Etiopijka, svetovna prvakinja Amane Beriso Shankule (2:16:58).

