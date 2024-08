Avstralske košarkarice bronaste, za zlato Francija in ZDA

Avstralska ženska košarkarska reprezentanca je po zmagi nad Belgijo s 85:81 (20:19, 37:36, 60:61) osvojila tretje mesto na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Finalna tekma med Francijo in ZDA se bo v dvorani Bercy pričela ob 15.30.

Avstralija je v francoski prestolnici osvojila šesto olimpijsko odličje. V Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Pekingu 2008 je bila srebrna, v Atlanti 1996 in Londonu 2012 pa tako kot letos bronasta.

Pri košarkaricah iz "dežele tam spodaj" je bila v malem finalu najbolj učinkovita klubska soigralka slovenske reprezentantke Teje Oblak pri Pragi Ezi Magbegor, ki je 30 točkam dodala še 13 skokov ter po tri podaje in blokade.

Pri Belgijkah, ki so drugič nastopile na olimpijskih igrah po Tokiu 2021, kjer so zasedle sedmo mesto, je Julie Vanloo dosegla 26 točk in 11 podaj.

