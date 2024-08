Američani po petmetrovkah razžalostili Madžare, v boju za zlato bo vroče

Ameriška moška vaterpolska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto po izvajanju petmetrovk premagala Madžare z 11:8 (3:2, 1:1, 2:2, 2:3, 3:0). To je prvo odličje za Američane po Pekingu 2008, kjer so osvojili srebro. V popoldanskih urah sledi še finalni obračun med Hrvati in Srbi.

Madžarska velja za vaterpolsko velesilo, ki je doslej osvojila že devet olimpijskih zlatih odličij, a se iz Pariza poslavlja praznih rok. Pot do vrha jim je tokrat v polfinalu s tesno zmago prekrižala Hrvaška, po izenačenem izidu 8:8 po štirih četrtinah pa so jih v izvajanju petmetrovk danes ugnali še vaterpolisti ZDA.

Madžarsko razočaranje. Foto: Reuters Madžari so v streljanju s petih metrov zgrešili vse tri strele, pri čemer sta dve žogi zadeli prečko in vratnico, en strel pa je vratar Adrian Weinberg obranil.

Američani so bili po drugi strani nezgrešljivi in so zadeli vse tri strele.

Srbi bodo naslov branili proti Hrvatom

Ob 14. uri sledi še finalni obračun med Hrvaško in Srbijo. Srbi branijo naslova prvakov iz iger v Tokiu in Riu, ne glede na končni izid pa so si v Parizu zagotovili nadaljevanje niza olimpijskih odličij od leta 2000 dalje.

Srbi bodo naslov branili proti Hrvatom. Foto: Reuters

Hrvaška se bo medtem poskušala vrniti na Olimp prvič po letu 2012.