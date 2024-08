Italijani protestno prve štiri minute sploh niso igrali

Vaterpolski turnir na olimpijskih igrah prehaja v sklepno fazo. Na sporedu so polfinalni boji, srečanja pa potekajo tudi za razvrstitev med 5. in 8. mestom. Na prvem dvoboju tam smo videli protest italijanske reprezentance, ki je želela opozoriti na sodniško napako na njihovem četrtfinalnem dvoboju proti Madžarski.

Italijani so v sredo Madžarom priznali premoč po petmetrovkah, v drugi četrtini pa po prekršku Francesca Condemija nad Szilardom Jansikom ostali štiri minute z igralcem manj, nasprotnik pa je dobil tudi kazenski strel. Čeprav so Italijani nato zaigrali odlično in prešli v vodstvo, so bili ob koncu tekme znova bolj zbrani Madžari.

Hungary-Italy water polo was great too, we're in the semis 🥳 pic.twitter.com/dSXt3r7wRr — Kobra 🇭🇺🇸🇰 (@KobraTHFC) August 7, 2024

Sodnika Veselin Mišković, ki je po ogledu posnetka s sistemom Var dosodil kazen nasilne igre Condemiju, in Adrian Alexandrescu sta po odločitvi svetovne organizacije vodnih športov že končala sojenje na turnirju, a za Italijo je to slaba tolažba, saj so izpadli iz boja za kolajne.

Proti Španiji štiri minute "z igralcem manj"

Italijani so zato na srečanju za mesta med 5. in 8. proti Španiji v boj za prvo žogo poslali prav Condemija. Ta je žogo priboril, nato pa je selektor Alessandro Campagna zahteval minuto odmora in ga zamenjal, kot da je izključen. Po njej "setebello" v napadu ni ogrožal nasprotnih vrat in le čakal iztek 30 sekund napada, v obrambi pa se je vedno eden izmed igralcev umaknil, tako da so Španci napadali šest proti petim – tako kot Madžari na četrtfinalnem obračunu. Italijani so protest izrazili tudi ob igranju himne na dvoboju s Španijo, ko so obrnili hrbet uradnim osebam za zapisnikarsko mizo. Foto: Guliverimage

Srečanje, ki ne enim ne drugim ne pomeni veliko, se je končalo z 11:9 v korist Španije, ki se bo borila za peto mesto, Italijani pa bodo igrali za sedmo.