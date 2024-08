Kar tri vaterpolske reprezentance od štirih, ki so se uvrstile v polfinale olimpijskih iger v Parizu, so priprave za vrhunec sezone opravile v Kranju. V pokritem olimpijskem bazenu so trenirale srbska, hrvaška in ameriška reprezentanca. Morda bo že tretjič zaporedoma olimpijski zmagovalec v vaterpolu tisti, ki je bil pred olimpijskimi igrami na pripravah v Kranju, dve kolajni sta zanesljivi.