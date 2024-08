Slovenski rokometaši po pravi drami ostali brez brona

Slovenski rokometaši so na olimpijskih igrah v Parizu ostali brez tako želene medalje, potem ko so v tekmi za tretje mesto izgubili proti Španiji z rezultatom 23:22. Naši so na koncu na olimpijskem turnirju zasedli 4. mesto.

V živo:



Španija - Slovenija 23:22

Pariz 2024, moški rokometni turnir, finale:

Nedelja, 11. avgust

Tekma med Španijo in Slovenijo je bila od začetka do samega konca izenačena. Na koncu so bili spet za gol prekratki slovenski rokometaši in ostali brez tako želene medalje. Predvsem bo najbolj bolel zadnji napad, ko so imeli naši 19 sekund za azdnji napad, a tega niso uspeli izkoristit.

"Nimamo kaj, težko je karkoli povedati. Čestitam fantom, dali so vse od sebe. Lahko smo ponosni, igrali smo odilčen turnir, a bili smo prekratki za en gol," je po tekmi za nacionalno televizijo povedal selektor Uroš Zorman in povedal, da jim je malo zmanjkalo za boljši napad. Lahko delamo analize, ampak fantje so dali vse od sebe.

"Ne vem, kaj naj si mislim. Premlevam, kaj je šlo tako narobe. Predvčerajšnjim smo bili bolj polni, bolj samozavestni. Od prvega do zadnjega nam je nekaj zmanjkalo. Čestitke Španiji, ki je zasluženo zmagala. Mi nismo izkoristili svojih priložnosti," je po tekmi povedal vidno razočarani vratar Klemen Ferlin.

Blaž Janc je bil v prvem polčasu najboljši slovenski rokometaš, potem ko je dosegel štiri gole. Foto: Guliverimage

V prvem polčasu si nobena ekipa ni priigrala večje prednosti

Prvi gol na tekmi so dosegli Španci, potem ko so zadeli po izvajanju sedemmetrovke. Za Slovenijo je prvi gol zadel Borut Mačkovšek in poskrbel za izenačenje. V uvodnih minutah tekme se je z nekaj obrambami izkazal Klemen Ferlin. Slovenija je prvič do vodstva prišla v osmi minuti, ko so povedli s 3:2. Naši so imeli možnost, da bi povedali z dvema goloma razlike, a so Španci pozneje izenačili na 4:4. Ob koncu 14. minute pa so naši prvič na tekmi povedli za dva gola (6:4). V nadaljevanju so Španci ujeli priključek in izenačili na 6:6.

V dvajseti minuti so naši imeli igralci igralca več, potem ko so Španci narobe izvedli menjavo. A tega niso znali najbolje izkoristiti, saj so Španci dosegli gol z igralcem manj in povedli s 7:6, pozneje so naši le zadeli in izenačili na 7:7.

Uroš Zorman je v prvem polčasu v pravem času vzel minuto odmora. Foto: Guliverimage V 25. minuti tekme so Španci povedli za dva gola (10:8), a v naslednjem napadu je Blaž Janc znižal zaostanek na 9:8. V naslednjem napadu so naši izsilil sedemmetrovko. To je dobro izkoristil Jure Dolenec in izenačil na 10:10. Španci so v nadaljevanju spet ušli za dva gola (12:10), zato je slovenski selektor Uroš Zorman vzel minuto odmora. Ta je očitno pomagala, saj so naši do konca polčasa izenačili na 12:12.

Tekma je bila izenačena vse do konca. Foto: Guliverimage

Dramatična končnica, v kateri so naši ostali praznih rok

Drugi polčas so varovanci Uroša Zormana začeli dobro, ko so ubranili uvodni napad Špancev, a tega v naslednjem napadu naši niso izkoristili. Za tem so Španci znova ušli na dva gola prednosti (14:12). V 40. minuti so Španci naredili prekršek v napadu. V naslednjem napadu je prvi gol na tekmi dosegel Aleks Vlah in poskrbel za izenačenje 15:15. V 45. minuti so naši izvajali četrto sedemmetrovko, jo izkoritstili in izenačili na 17:17.

Deset minut pred koncem tekme, pri izidu 18:18, se je Uroš Zorman spet odločil za minuto odmora. V 51. minuti je Slovenija povedla z 20:19, v polno je v protinapadu zadel Tilen Kodrin. V 56. minuti je Jure Dolenec zadel še peto sedemtrovko in izenačil na 21:21. V 57. minuti so imeli naši igralci dve minuti igralca več, a je Aleks Vlah zgrešil gol. Je pa še šestič je s sedmih metrov zadel Dolenec in zmanjšal izid na 23:22.

Naši so imeli v dramatični končnici devetnajst sekund za zadnji napad in za morebiten podaljšek. Tega niso izkoristili, tako da so se na koncu Španci zasluženo veselili zmage in bronastega odličja.

Slovenska olimpijska ekipa Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Preberite še: