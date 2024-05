Triglav ostaja kralj slovenskega vaterpola

Vaterpolisti kranjskega Triglava so v sredo v drugi tekmi finala državnega prvenstva v Mariboru premagali domači Branik s 13:11 (3:2, 3:4, 3:6, 2:1). Po zmagi z 18:8 na prvi tekmi v domačem bazenu so Kranjčani tretjič zaporedoma, skupno pa že 19. osvojili naslov.

Klubska vaterpolska sezona se bo v Slovenijo končala prihodnji teden, ko se bosta v sredo, 29. maja, za pokalno lovoriko pomerila Koper in Triglav. Prednost domačega bazena bo imel Koper.

Mariborčani, za katere je bil to po desetih letih prvi finale, so sicer priznali, da so Kranjčani favoriti, a se nikakor niso predali vnaprej. To so v domačem pristanu potrdili. Mladi Tim Kačič je že v prvem domačem napadu premagal Jureta Betona, toda po golih Aljaža Troppana, Aleksandra Cerarja in Benjamina Popovića so gostje povedli s 3:1. Pred koncem uvodne četrtine je svojo ekipo na gol zaostanka z drugim golom na tekmi približal Kačič.

Maribor : Triglav 11:13 (3:2, 3:4, 3:6, 2:1) Bazen Pristan, sodnika: Kavčič, Vehovec. Branik Maribor: Jukić; Bauman; Pajnik, Šantak 1, Seljak, Globovnik, Kačič 3, Pevec 2, Hadžić, Herzog, Popović, Rajšp 2, Miletić 3. Trener: Tomislav Gradski

AVK Triglav: Beton, Osel; Popović 2, Rajlić, Rahne 2, Cvijanović Tepina, Gostić, Štromajer, Paunovič 2, Vončina, Justin, Troppan 6, Cerar 1.

Čeprav so v začetku druge četrtine gostje z drugim golom Troppana spet prišli do dveh golov prednosti (4:2), so Mariborčani izid izenačili na 4:4. Za domačo ekipo sta bila uspešna Matej Rajšp in Nikola Miletić. Pred menjavo strani so Kranjčani še enkrat povedli, uspešen je bil Matic Rahne, a je Miletić izid še enkrat izenačil. Tako kot tudi dve sekundi pred koncem prvega polčasa, pred tem pa je Troppan izkoristil prednost igralca več.

Do prve večje prednosti so Kranjčani prišli v tretji četrtini, ko se je v gostujoči ekipi s tremi goli izkazal sicer najboljši strelec tekme, Troppan. Prav po njegovem golu so sredi četrtine prišli do treh golov prednosti (10:7), takšna pa je bila razlika tudi pred zadnjim odmorom. V zadnji četrtini so se Mariborčani z golom Rajšpa Kranjčanom približali na dva gola zaostanka, toda dobre tri minute pred koncem tekme je v polno zadel Aleksander Paunovič, prednosti treh golov pa varovanci Krištofa Štromajerja niso več izpustili iz rok.

Kranjčani so letos slavili tudi v pokalu in mednarodni vaterpolski ligi, v evropskem pokalu challenger pa se se prebili vse do finala.

Vaterpolisti Slovana so osvojili tretje mesto. Foto: arhiv VK Ljubljana Slovan

Tretje mesto je osvojila Ljubljana Slovan, ki je bila s 25:5 in 15:8 boljša od Grafist Kopra.