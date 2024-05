Slovenski vaterpolisti dvakrat srebrni v evropskih pokalih

V evropskem klubskem vaterpolu ostaja vprašanje le še o tem, kdo bo osvojil ligo prvakov pri moških. Vsa tri tekmovanja pri ženskah in preostali dve pri moških so se že končali, veliko uspeha pa so zabeležili slovenski predstavniki. V Challenger Cupu je kranjski Triglav osvojil srebro, enako pa je v Euro Cupu z reškim Primorjem uspelo tudi kapetanu slovenske reprezentance Jaši Kadivcu.

Nekoliko bolj sveža je Kadivčeva srebrna medalja, saj se je finalni turnir na Reki igral pretekli konec tedna. Primorje je v domačem bazenu v Evropi naravnost blestelo, saj je do finala v njem nanizalo devet zmag na devetih tekmah, le dubrovniški Jug se je za konec izkazal za previsoko oviro.

Pri Rečanih je bilo zato seveda slutiti nekaj grenkega priokusa, a Kadivec poudarja, da je bila celotna evropska pot izjemna: "Sezono smo začeli s kvalifikacijami za ligo prvakov, kjer smo bili za las prekratki, nato pa nadaljevali v Euro Cupu. Na domačem turnirju na Reki smo se prebili v skupinski del in tam iz tekme v tekmo igrali vse bolje ter se prebili v izločilne boje. Tam smo izločili dve moštvi, ki sta igrali v skupinskem delu lige prvakov, nato pa doma gostili še zaključni turnir. Na njem smo najprej ugnali nemški Spandau, Jug pa je bil v finalu žal premočan. Na koncu smo zasedli drugo mesto, kar je neverjeten dosežek, tako za klub kot tudi zame. Seveda je malo grenkega priokusa zaradi drugega mesta, ampak ne smemo biti nezadovoljni, saj smo dali vse od sebe, nasprotnik pa je bil pač boljši."

Vesel uspehov Triglava, želi si še kakšnega legionarja

Kadivec počasi končuje svojo drugo sezono na Reki. Foto: Peter Podobnik/Sportida 30-letnik, ki v klubu igra predvsem na položaju branilca, je spremljal tudi uspehe kranjskih vaterpolistov, ki so z evropsko sezono končali pred nekaj manj kot mesecem dni: "Triglav je moj matični klub, zato seveda spremljam vsa tekmovanja, ki se jih udeležuje. Letos so imeli neverjetno sezono, tudi z največjim uspehom v zgodovini slovenskega klubskega vaterpola."

Hkrati verjame, da so tako omenjeni klubski uspehi kot tudi reprezentančni temelj napredka tega športa pri nas: "Mislim, da se slovenski vaterpolo pomika v lepi smeri navzgor, a tu bo potrebnega še veliko dela, da pride na raven izpred desetih, 12 let, ali še dlje. Velika stvar za slovenski vaterpolo je to, da imamo za selektorja Mirka Vičevića, a vidi se, da je tu tudi velik primanjkljaj finančnih sredstev tako v klubih kot reprezentanci. Težko je pričakovati večje število treningov in priprav ter predanost igralcev športu, če ni s finančnega vidika poskrbljeno zanje. Ideja in napredek slovenskega vaterpola mi veliko pomenita, zato upam, da predsedstvu, trenerju in ekipi to uspe, jaz pa sem pripravljen pomagati z igranjem po najboljših močeh. Upam tudi, da v prihodnjih letih dobimo še kakšnega profesionalnega igralca v tujini, saj mislim, da je to za slovenski vaterpolo zelo pomembno."

Triglav pisal slovensko klubsko zgodovino

Krištof Štromajer je bil zadovoljen s predstavami v Evropi. Foto: Ja. M. Kadivčevi nekdanji soigralci pri kranjskem Triglavu, nekateri pa tudi še aktualni v izbrani vrsti, so v aktualni sezoni nastopali v Challenger Cupu in zasedli drugo mesto, potem ko so morali v finalu priznati premoč turškemu velikanu Galatasarayu. Trener Krištof Štromajer je nastop v tekmovanju označil kot pravilno potezo: "Letošnja evropska sezona je bila zadetek v polno. Imeli smo nasprotnike po meri, pa še enoličnost igranja proti istim nasprotnikom smo razbili. Na koncu je bil tudi rezultat zelo dober in verjamem, da je bila to lepa izkušnja za vse."

Kranjčani so se najprej kot drugouvrščeni prebili iz kvalifikacijske skupine, nato pa izločili dva švicarska predstavnika – Carouge iz Ženeve in Kreuzlingen. Predvsem na povratni tekmi so dokazali, da se z borbenostjo in igro do konca lahko doseže marsikaj, saj so v manj kot dveh četrtinah nadoknadili šest zadetkov zaostanka in se prebili v finale, kjer pa je bil Galatasaray s svojimi izkušnjami premočan.

Štromajer se je nato ozrl tudi k uspehom Primorja: "Primorju in Jaši najprej čestitke. Vrhunski rezultat in tudi igra Primorja sta me navdušila, je pa Jaša dokaz, da tudi Slovenec lahko igra vrhunski vaterpolo."

Tako za Primorje kot za Triglav pa sezone še ni konec. Rečani se na Hrvaškem borijo za bron, Triglav pa bo ravno danes ob 20.30 igral drugo tekmo finala lige v gosteh pri mariborskem Braniku. Kranjčani so na prvi v soboto slavili z 18:8, morebitna tretja v seriji na dve zmagi pa bo prihodnjo soboto v Kranju. Triglav 29. maja nato čaka še sklepno dejanje sezone, finale pokala Slovenije.