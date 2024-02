Črnogorec bo selektor Slovenije vse do leta 2028

Mirko Vičević, ki je konec lanskega leta prevzel vodenje slovenske vaterpolske reprezentance, bo izbrano vrsto vodil še cel naslednji olimpijski cikel do Los Angelesa 2028, so danes potrdili na Vaterpolski zvezi Slovenije. Slovenija je letos na evropskem prvenstvu na Hrvaškem pod njegovim vodstvom dosegla eno zmago in na koncu zasedla 14. mesto.

Čeprav tudi Mirko Vičević priznava, da Slovenija ne sodi v vrh svetovnega vaterpola, v ekipi vidi velik potencial. "Ekipa, s katero je Slovenija nastopala na evropskem prvenstvu, je bila v povprečju stara 20 let in takšne prednosti nima nihče. Imamo res veliko prostora za napredek," je za STA povedal Vičević.

Enako pomemben je bil ob podaljšanju pogodbe zanj drugi drugi dejavnik: "To je bil izjemno topel in pošten sprejem in odnos vseh na zvezi in v klubih."

Črnogorski strokovnjak je konec novembra zamenjal prejšnjega selektorja Krištofa Štromajerja. Gre za eno velikih imen svetovnega vaterpola.

Vičević bo vodil slovenske vaterpoliste še vsaj štiri leta. Foto: Guliverimage

Petinpetdesetletni Vičević je zaslovel že kot reprezentant Jugoslavije ter njenih naslednic ZR Jugoslavije ter Srbije in Črne gore. Z Jugoslavijo je bil med drugim olimpijski prvak leta 1988, svetovni prvak 1986 in 1991 ter evropski prvak 1989 in 1991, v različnih reprezentančnih selekcijah pa je zbral skoraj 280 nastopov.

Klubsko kariero, ta je trajala kar 26 sezon, je Vičević začel v domačem Kotorju, pozneje pa ob kratki epizodi v Barceloni kar 16 let igral v Italiji za Pro Recco, Brescio in Savono.

Kot trener se je preizkusil v domačem Kotorju, pa tudi v mlajših selekcijah črnogorske reprezentance, prav na kratko pa tudi v Crveni zvezdi, ki pa je jo zapustil že po nekaj tednih zaradi žaljivega odnosa navijačev do njegovega hrvaškega porekla. Vičević je tudi član hrama slavnih.

Črnogorski strokovnjak bo naslednji reprezentančni zbor sklical v začetku marca. Foto: Guliverimage

Črnogorski strokovnjak bo naslednji reprezentančni zbor sklical v začetku marca, ko si bo v Kranju ogledal tudi polfinale evropskega pokala challenger med Triglavom in švicarskim Kreuzlingenom. Za Kranjčane bo tekma tudi prestižnega značaja, saj so jih Švicarji premagali v kvalifikacijah za to tekmovanje na turnirju na Portugalskem.