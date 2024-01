Španci po velikem preobratu in drami Hrvatom preprečili ubranitev naslova

Španci so v finalu evropskega prvenstva večino tekme zaostajali, v zadnji četrtini pa s 3:0 priredili preobrat in premagali Hrvate,

Vaterpolisti Španije se veselijo premiernega naslova evropskih prvakov. V finalu v Zagrebu so po velikem preobratu v zadnji četrtini z 11:10 (3:5, 3:2, 2:3, 3:0) premagali branilce naslova Hrvate. Bron je pripadel Italijanom, ki so z 12:7 (4:1, 4:2, 2:1, 2:3) premagali Madžare.

Na Hrvaškem je bilo vse pripravljeno za novo slavje barakud, ki so prvenstvo nazadnje osvojili pred dvema letoma v Splitu, po prestavitvi letošnjega prvenstva Iz Izraela na Hrvaško pa je vse do zadnje četrtine finala kazalo na novo slavje igralcev v kockastih kapicah.

Po izjemnih treh četrtinah borbe pa je bilo slavje vaterpolistov z Iberskega polotoka zasluženo. V zadnjem delu Hrvati niso našli prave rešitve v napadu. Šele v zadnjem napadu so si priigrali vsaj nasprotno izključitev, Loren Fatović pa je tri sekunde pred koncem slabo streljal.

Zelo slabo pa so bili Hrvati v zadnji četrtini postavljeni tudi v obrambi. To je kaznoval prvi španski zvezdnik Alvaro Granados Ortega, ki je minuto in 38 sekund pred koncem najprej poskrbel za izenačenje, 40 sekund kasneje pa za odločilni gol. Preobrat bi Špancem lahko uspel že prej, če v hrvaškem golu ne bi blestel vratar Marko Bijać.

Pred tem so navijači na bazenu Mladosti že slavili. Domači so zaostajali le pri 2:3, nato pa s štirimi zaporednimi goli povedli s 6:3. Španci so v tretjem delu sicer izenačili na 7:7, Hrvati, pri katerih je s štirimi goli izstopal Luka Bukić, pa so odgovorili s tremi goli in šli v zadnji del s prednostjo 10:8.

Italijani prek Madžarov do brona

Vaterpolisti Italije so osvojili bronasto kolajno, potem ko so na odločilni tekmi premagali Madžarsko visoko z 12:7 (4:1, 4:2, 2:1, 2:3). Trikratni evropski prvaki so osvojili skupaj že 12. odličje na prvenstvu Stare celine.

Italijani so osvojili bronasto odličje. Foto: Guliverimage

Ekipa z Apeninskega polotoka je tekmo odločila v svoj prid že v prvem polčasu, ki ga je dobila z 8:3, najkasneje po tretji četrtini in vodstvu z 10:4 pa je bil zmagovalec znan. Azzurri so zaigrali popolnoma drugače kot v skupinskem delu, ko se je zmage z 10:5 veselila Madžarska, in zasluženo osvojili bron.

Za zmagovalce sta Andrea Fondelli in Oscar Echenique zadela po trikrat, vratar Marco del Lungo pa je zbral devet obramb. Tri gole je na nasprotni strani dosegel tudi Vince Vigvari.

Dejstvo pa je, da Madžari, kljub temu, da so nastopili s pomlajeno ekipo, z izkupičkom niso zadovoljni. V anale so se doslej zapisali s 13 zlatimi kolajnami, skupaj so v preteklosti na evropskih prvenstvih osvojili 26 kolajn.

Grčija je na tekmi za peto mesto s 15:10 ugnala Črno goro, Srbija pa v boju za 7. mesto Romunijo z 18:7. Slovenija je osvojila 14. mesto, vnovič pa je veliko priznanje prejel tudi slovenski sodnik Boris Margeta, ki je bil izbran za deljenje pravice v finalu.

Naslednje evropsko prvenstvo bo čez dve leti v Beogradu.