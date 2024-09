Slovenija po dolgem času s predstavnikom v ligi prvakov

Med četrtkom in nedeljo so potekali štirje kvalifikacijski turnirji za nastop v vaterpolski ligi prvakov. Napredovanje v skupinski del so si zagotovili Radnički, Oradea, Jadran Herceg Novi in Sabadell, pri katerem se bo v novi sezoni kalil tudi mladi slovenski up, 16-letni Nace Štromajer, ki se je v Španijo podal iz vrst kranjskega Triglava. Naslov bo branil madžarski Ferencvaros, po finančnih težavah pa po dolgih letih v tekmovanju ne bomo spremljali najuspešnejšega kluba v zgodovini, Pro Recca.

Sabadell je v kvalifikacijski skupini D, ki jo je tudi gostil, suvereno opravil s srbskim Šabcem, italijansko Ortigio in francoskim Pays D'Aixom. Štromajer na omenjenih treh srečanjih priložnosti ni dobil, saj se je ekipi pridružil šele v sredo, kmalu po koncu mladinskega EP v Bolgariji. Morda jo dočaka v rednem delu, ko se bodo španski podprvaki udarili z grškim prvakom Olympiacosom, italijanskim podprvakom Rarijem Nantesom Savono in črnogorskim prvakom, kotorskem Primorcem. Prav tega mladi up slovenskega vaterpola dobro pozna, saj se je z njim v kapici Slovenije lani meril v regionalni ligi.

To pomeni, da bo imela Slovenija po dolgih letih igralca, ki bo kandidiral za nastop v najelitnejšem vaterpolskem klubskem tekmovanju, saj se je Štromajer znašel na seznamu prijavljenih igralcev za nastop.

Kadivec nadaljuje v Euro Cupu

V skupini A je Jadran iz Herceg Novega morda celo nekoliko presenetljivo ugnal in izločil gostitelja turnirja, dubrovniški Jug. Padli so tudi Barcelona, Dinamo iz Bukarešte in Banja Luka.

Jaša Kadivec je pred novo sezono Reko zamenjal za Berlin, kaj lahko pa se bo na evropski poti udaril s svojim matičnim klubom Triglavom. Foto: Peter Podobnik/Sportida Domačini so se veselili še v Kragujevcu in Oradei. Radnički je osvojil tri zmage v skupini B z zagrebško Mladostjo, madžarskim BVSC Zuglom in grškim Vouliagmenijem.

Iz skupine C je napredovala romunska Oradea, ki je med drugim izločila lanskoletna udeleženca najelitnejšega klubskega tekmovanja, berlinski Spandau, za katerega v novi sezoni igra tudi kapetan slovenske članske izbrane vrste Jaša Kadivec, in italijanskega pokalnega zmagovalca Brescio. V skupini sta bila še grški Paok in turška Enka.

Skupine lige prvakov: A: Novi Beograd, Hannover, Steaua Bukarešta, Oradea

B: Ferencvaros, Jadran Split, Dinamo Tbilisi, Radnički

C: Barceloneta, Marseille, Vasas, Jadran Herceg Novi

D: Olympiacos, Savona, Primorac Kotor, Sabadell

V žrebu tudi Triglav in Ljubljana Slovan

Vsa moštva, ki so izpadla v kvalifikacijah za ligo prvakov, bodo nastopila v kvalifikacijah za Euro Cup. V ponedeljkovem žrebu za omenjeno tekmovanje, ki se bo začel ob 11. uri, bo sodeloval tudi slovenski prvak, kranjski Triglav, ki se je prijavil tudi za gostiteljstvo enega izmed turnirjev.

Kranjčani so lani v pokalu challenger osvojili srebro. Foto: Tit Košir / AVK Triglav Kranj

Prav tako bodo izžrebali kvalifikacijske skupine v pokalu challenger. Po lanskem uspešnem nastopu Triglava, ko so Kranjčani osvojili srebro, bo tokrat v žrebu Ljubljana Slovan, tako da bo imel slovenski vaterpolo po dolgih letih na evropski sceni dva predstavnika. Tudi ljubljansko moštvo računa na to, da se bo v evropski boj podalo pred domačimi navijači.