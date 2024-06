Matematika je jasna: slovenski odbojkarji grejo v Pariz

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca uradno še ni uvrščena na olimpijske igre v Pariz. Vse bo jasno po zadnjih dveh turnirjih lige narodov (prihodnji teden v Ljubljani in Manili). Je pa dr. Matjaž Konvalinka, profesor s fakultete za matematiko in fiziko, za statistični portal Športni SOS izračunal, da bo Slovenija uvrščena na igre.

Foto: VolleyballWorld Zadnjih pet mest na moškem olimpijskem odbojkarskem turnirju v Parizu se deli glede na jakostno lestvico mednarodne odbojkarske zveze. Slovenija je pred zadnjima dvema turnirjema lige narodov druga med reprezentancami, ki še niso uvrščene v Pariz. Ker gre eno mesto najboljši afriški reprezentanci, mora biti Slovenija med še neuvrščenimi najmanj četrta. Na tretjem, četrtem in petem mestu med temi ji trenutno sledijo Argentina, Srbija in Kuba.

Jakostna lestvica moških odbojkarskih reprezentanc FIVB:



1. Poljska* 410,36

2. Italija 369,30

3. Japonska* 348,41

4. Brazilija* 342,82

5. ZDA* 338,77

6. Slovenija 335,03

7. Francija* 322,56

8. Argentina 302,36

9. Srbija 251,55

10. Kuba 250,64

*Že uvrščene na olimpijske igre.

Foto: VolleyballWorld Kot poroča spletni portal MMC, je matematik dr. Matjaž Konvalinka s pomočjo programa Mathematica preračunal vse možne scenarije razpleta zadnjih dveh turnirjev lige narodov. A čeprav je možnih skoraj tri tisoč milijard razpletov tekem na turnirju v Ljubljani, je ključen en sam podatek: ali lahko vse tri reprezentance (Argentina, Srbija in Kuba) prehitijo Slovenijo? Vsaka posamezna jo lahko, oziroma lahko jo dve, ne morejo pa je vse tri hkrati. Da bi Kuba in Srbija prehiteli Slovenijo, bi morali dobiti vse svoje tekme, Slovenija pa vse izgubiti. To pa ni mogoče že zato, ker Kuba in Srbija igrata tudi med sabo.

Glede na igre slovenske reprezentance na prejšnjih turnirjih lige narodov pa je kot prvo tudi malo verjetno ali pa skoraj neverjetno, da bi Slovenija vse tekme izgubila. Še posebej ob pomoči domačih navijačev v Stožicah. V torek zvečer bodo slovenski odbojkarji igrali z Argentino, v četrtek s Kubo, v soboto z Italijo in v nedeljo s Srbijo.