Slovenski odbojkarji so tudi po drugem turnirju lige narodov pri vrhu tako lestvice lige narodov in svetovne lestvice kot posamičnih statističnih kategorijah. Med 18. in 23. junijem bodo v Stožicah gostili zadnji turnir rednega dela lige narodov.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po osmih tekmah lige narodov pri sedmih zmagah in enem porazu. Na lestvici lige narodov je pred njo le Italija, Slovenci so si že zagotovili nastop na zaključnem turnirju tekmovanja med 27. in 30. junijem v Lodžu, prav tako pa na stežaj odprli vrata olimpijskih iger, ki jih bodo potrjevali na domačem turnirju v Stožicah, kjer se bodo med 18. in 23. junijem merili s Kubo, Argentino, Italijo in Srbijo.

Varovanci Ghoergheja Cretuja ostajajo visoko tudi na svetovni lestvici, na kateri so na šestem mestu, prav tako pa po tekmah v Fukuoki še naprej zasedajo najvišja mesta v posamičnih statističnih kategorijah.

Tonček Štern je dosegel največ točk med vsemi. Foto: VolleyballWorld

Še posebej izstopa Tonček Štern, ki se je po številu vseh doslej doseženih točk z drugega povzpel na prvo mesto, zbral je že 173 točk, na drugem mestu je Nizozemec Nimir Abdel-Aziz s 165, na tretjem pa Kubanec Marlon Yant s 144 točkami. Klemen Čebulj s 120 točkami zaseda sedmo mesto. Štern je na vrhu lestvice tudi med najboljšimi napadalci, v napadalnih akcijah je bil namreč uspešen kar 146-krat. Sledita mu Nimir s 140 in Yant s 122 zaključenimi napadi. Čebulj z 99 uspešnimi napadi zaseda deveto mesto.

Po dveh odigranih turnirjih med najboljše serverje spada Nimir z 18 asi, Štern je nanizal tri manj in zaseda drugo mesto, tretji je Italijan Alessandro Michieletto s 14 asi. Slovenskega podajalca Gregorja Ropreta z 12 asi najdemo na petem mestu, Jan Kozamernik, ki je s servisi doslej dosegel devet točk, je na osmem mestu, Tine Urnaut in Čebulj pa sta vknjižila po osem asov in sta na devetem mestu.

Jan Kozamernik je na četrtem mestu po blokih. Foto: VolleyballWorld

Prvo mesto po številu doseženih blokov si delijo Argentinec Nicolas Zerba, Kubanec Javier Concepcion in Srb Marko Podraščanin z 21 bloki, Kozamernik je na četrtem mestu z 18 uspešnimi bloki. Med najboljšo deseterico sta še Čebulj s 13 bloki (8. mesto) in Štern z 12 bloki (9. mesto).

Najboljši podajalec je za zdaj Argentinec Luciano De Cecco, ki je svojim napadalcem podelil 447 žog, zaključili pa so jih 209. Slovenski napadalci so zaključili 200 od skupno 447 žog, ki jim jih je podal Gregor Ropret, na tretjem mestu pa je za zdaj kanadski podajalec Luke Herr z razmerjem uspešnosti 476-199.

Slovenci bodo med 18. in 23. junijem igrali turnir v Stožicah. Foto: VolleyballWorld

Na vrhu najboljše deseterice igralcev z največ uspešnimi obrambami je Argentinec Santiago Danani, ki je zbral 87 obramb, na drugem mestu je Nemec Leonard Graven z 68, na tretjem pa Italijan Fabio Balaso s 67. Slovenski prosti igralec Jani Kovačič je na petem mestu s 60 obrambami, med deseterico pa je še Štern, ki je zbral 50 obramb in zaseda deveto mesto.

Čebulj je še med deseterico najboljših sprejemalcev, in sicer na četrtem mestu. Na prvem je Bolgar Martin Božilov, na drugem Iranec Arman Salehi, na tretjem pa Nemec Tobias Brand.