Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes v Ljubljani pozdravila navijače, ki so prišli na Trg Republike. Ti so se lahko z izbrano vrsto družili med treningom na posebej za to priložnost zgrajenem igrišču na ploščadi pred stavbo NLB. Slovenci bodo na turnirju lige narodov v Stožicah poskušali potrditi uvrstitev na OI v Parizu.

Slovenski odbojkarji so se neuradno, po matematičnem izračunu, ki ga je na svoji spletni strani objavil MMC RTV Slovenija, že uvrstili na olimpijske igre, a bo to krovna zveza uradno potrdila po zadnjih turnirjih lige narodov. Slovenski reprezentanti ob tem sicer poudarjajo, da proti tekmecem v Stožicah ne bodo varčevali z močmi.

"Takšne kalkulacije ne bodo imele vpliva na našo igro, saj jim ne posvečamo prevelike pozornosti. Videli smo, da se o tem piše. Če je to res, potem je to fenomenalno. Toda osredotočeni smo zgolj na svojo igro in na tekmi proti Argentini gremo na zmago," je za STA dejal kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.

Nekoliko drugačnega mnenja je bil podajalec Gregor Ropret. "Mislim, da nam težko še kaj prepreči pot v Pariz, za katero mislim, da se bo tam šele zares začela. V Pariz ne gremo samo sodelovat, zato je pomembno, da na vsaki tekmi pilimo formo z namenom, da bomo tja prišli čim bolj konkurenčni vsem ostalim ekipam," je dejal Ropret.

Urnaut se je ob tem spomnil tudi občutkov izpred dveh let, ko so Stožice gostile svetovno prvenstvo, na katerem je bila Slovenija deležna bučne podpore s tribun, ki naj bi bile polne tudi tokrat. "To je težko opisati. Vsekakor pa bi vsakemu športniku privoščil, da doživi kaj takšnega, saj ti polne tribune dajo res neomejeno energijo," je še dejal Urnaut.

Turnir v Ljubljani bo na sporedu med 18. in 23. junijem v stožiški dvorani. Slovenci bodo na parket prvič stopili v torek, ko se bodo pomerili z Argentino, v četrtek jih čaka tekma s Kubo, nato pa v soboto in nedeljo še dvoboja z Italijo in Srbijo.

Slovenski kapetan med omenjenimi ni želel izpostaviti reprezentance, ki bi lahko Slovencem povzročala največ preglavic. "Vse reprezentance, ki nastopajo v ligi narodov, so zelo kakovostne. Vsako izmed njih spoštujemo in zaenkrat razmišljamo zgolj o Argentini. Med tistimi, ki so igrali v prvi postavi, so bili od nas boljši zgolj Japonci. Upam, da smo se iz tiste tekme kaj naučili. Sicer pa vedno stremimo k čim boljši igri," je zaključil Urnaut.

Po turnirju v Stožicah bo v ligi narodov na sporedu še zaključni turnir najboljše osmerice, ki ga bo 27. in 30. junijem gostil poljski Lodž.

