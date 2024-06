Slovenkam v Latviji ni uspel veliki met #video

Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Živa Javornik in Maja Marolt na finalu Pokala narodov v Latviji niso bile kos Avstrijkam in Italijankam. Naša dekleta so zaključila nastope in se niso uvrstila na olimpijske igre v Parizu.

Slovenske odbojkarice na mivki smo letos v Pokalu narodov, ki poteka pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije in najboljšo reprezentanco popelje do nastopa na olimpijskih igrah v Parizu, najprej spremljali v Litvi. Tam so naša dekleta igrala na visoki ravni in se brez poraza prebila vse do finala, nato pa klonila z izbrano vrsto Avstrije, ki si je kot edina priigrala nastop na finalnem turnirju v Jurmali.

Stanje na olimpijski lestvici in že osvojene olimpijske kvote so slovenski izbrani vrsti zagotovili drugo priložnost, kot drugouvrščena reprezentanca se je namreč prebila med 12 najboljših ekip v tekmovanju. Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Živa Javornik in Maja Marolt so na finalu v latvijski Jurmali nastopile v skupini B, skupaj z Avstrijo in Italijo.

Slovenke so se najprej srečale z Avstrijkami. Na prvi tekmi je bila naveza Schuetzenhoefer in Plesiutschnig prepričljivo, z 21:8 in 21:13, boljša od Javornikove in Maroltove, Kotnikova in Lovšinova pa sta proti prvi avstrijski zasedbi Klinger/Klinger klonili z 19:21 in 15:21. Na drugi tekmi so v našem taboru računali na zmago, a smo že na prvi tekmi spremljali hud boj Javornikove in Maroltove z Italijankama Orsi Toth in Bianchi, ki sta na koncu slavili po treh nizih, z 21:11, 20:22 in 15:7. Zatem sta na mivko stopili še Kotnikova in Lovšinova, a nista bili kos dvojici Bianchin/Scampoli, ki je zmagala z 21:19 in 21:14.

"Naša skupina je bila daleč od tega, da bi bila lahka. Avstrijke poznamo že iz prejšnjega kroga v Litvi, kjer smo jih najprej premagali, nato pa v finalu izgubili. Na žalost smo izgubili tudi danes. Dekleta so se potrudila, dala vse od sebe, a so bile Avstrijke tokrat bolj spretne in boljše. Sledila je tekma z Italijankami, na kateri smo računali na zmago. Na prvi tekmi sta se Maja in Živa zares borili, v tretjem nizu je zelo malo zmanjkalo, da bi lahko šla stvar v čisto drugo smer. Tjaša in Tajda ne morem reči, da sta bili slabši od tekmic, ampak mislim, da je tu veter odigral svojo vlogo in sta bili v teh pogojih Italijanki enostavno boljši," je o nastopih naših odbojkaric na mivki v Jurmali dejal Tadej Boženk.