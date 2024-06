Srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki znova v Kranju

Kranj bo med 24. in 27. julijem ponovno gostil srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki. Po uspešni premierni izvedbi leta 2023 je srednjeevropska zveza Mevza z organizatorji OK Triglav Kranj sklenila dolgoročno sodelovanje. Slovenski pari so v centru mesta lani osvojili dve tretji in eno drugo mesto, tudi letos se obeta močna konkurenca.

Letošnji turnir bo nadgradnja lanskega. Direktor turnirja Sašo Rop je izrazil svoje zadovoljstvo z lansko izvedbo in optimizem glede prihodnjih let, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Lanski turnir je pokazal, da se z 20-letnimi izkušnjami organizacije državnega prvenstva lahko spopademo tudi z mednarodnimi izzivi. Udeležba je bila odlična, saj so prišli najboljši pari srednje Evrope, raven kakovosti v primerjavi z domačimi tekmami je bila neprimerno višja," je dejal direktor.

Slovenski pari so lani osvojili dve bronasti, Anja Maček in Špela Morgan ter Tadej Boženk in Vid Jakopin, in eno srebrno medaljo, ki sta si jo priigrala Klemen Šen in Nejc Zemljak.

"Naš načrt je vsako sezono turnir nadgraditi!"

Prav zaradi lanskega uspeha je Zavarovalnica Sava Championship sklenila petletno sodelovanje z Mevzo. "Mevza nam je ponudila petletno sodelovanje, ker so videli, da nam organizacija turnirjev na najvišji ravni ni tuja. Naš načrt je vsako sezono turnir nadgraditi in povabiti še bolj zveneča imena, tudi iz držav, ki niso del območja Mevza. Letos se pogovarjamo z avstralsko-nemškim parom," je še povedal Rop.

Foto: OK Triglav Kranj

Sistem tekmovanja bo enak kot lani. V sredo, 24. julija, bodo na sporedu kvalifikacije, kjer si bodo štiri ekipe v moški in ženski konkurenci priborile mesto v glavnem delu turnirja, medtem ko bo 12 ekip na kategorijo neposredno uvrščenih glede na točke in državo.

Slovenski pari imajo zagotovljena tri mesta v obeh konkurencah. Skupno 16 ekip v vsaki se bo dan zatem pomerilo v štirih skupinah. Zmagovalne ekipe se bodo neposredno uvrstile v petkov četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščene ekipe pa bodo igrale osmino finala. V soboto, 27. julija, sledijo še polfinalni boji in boji za medalje.

Letos bo vstop na prizorišče prost. Organizatorji pričakujejo polne tribune vse štiri dni, saj pričakujejo več kot šest tisoč obiskovalcev.