Slovenska odbojkarska reprezentanca je pretekli teden v domačih Stožicah uradno potrdila nastop na svojih prvih olimpijskih igrah, ki jih bo med 26. julijem in 11. avgustom gostil Pariz. Slovenci so redni del lige narodov v nedeljo končali na prvem mestu, na svetovni lestvici pa so zasedli tretje mesto in za 0,3 točke zaostali za tem, da bi žreb za olimpijske igre, ki bo v sredo, pričakali kot nosilci. Nosilci bodo gostitelji Francozi, prva reprezentanca sveta Poljska in druga reprezentanca Japonska.

Slovenski odbojkarji bodo čez dober mesec prvič zaigrali na olimpijskih igrah, na katerih je prostor samo za 12 reprezentanc. Med temi bodo gostitelji Francozi, Slovenci, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki, Kanadčani, Italijani, Argentinci, Srbi in Egipčani.

Francozi, Poljaki in Japonci nosilci skupin, Slovencem zmanjkalo nekaj desetink

S kom se bodo Slovenci merili v skupinskem delu v Parizu, bo jasno v sredo, ko bodo na prizorišču zaključnega turnirja lige narodov v Lodžu izvedli žreb, pred katerim je za večino pomembna uvrstitev na svetovni lestvici.

Francozi so kot gostitelji olimpijskih iger eni od treh nosilcev žreba. Foto: CEV

Francozom je ne glede na uvrstitev na lestvici kot gostiteljem pripadlo, da na žreb čakajo kot nosilci v skupini A. Nosilka skupine B je prva reprezentanca sveta Poljska, nosilka skupine C pa druga reprezentanca sveta Japonska. Azijska zasedba ima na lestvici FIVB zgolj 0,3 točke prednosti pred četrtimi Slovenci, ki so za las ostali brez mesta nosilcev. Da bi jih Slovenci prehiteli, bi v nedeljo potrebovali zmago s 3:0 ali 3:1 nad Srbi, premagali pa so jih s 3:2.

Preostala deveterica bo po sistemu serpentine z žrebom razporejena v skupine. Že zdaj je jasno, da Slovenci v skupini ne bodo igrali s trenutno peto reprezentanco sveta Italijo in šesto ZDA, saj so vse v drugem bobnu. V tretjem bobnu so Brazilija, Argentina in Kanada, v četrtem pa Srbija, Nemčija in Egipt.

Slovenci čakajo v drugem bobnu, tako kot Italija in ZDA. Foto: www.alesfevzer.com

Bobni za žreb skupin OI: 1: Francija (7), Poljska (1), Japonska (2)

2: Slovenija (3), Italija (4), ZDA (5)

3: Brazilija (6), Argentina (8), Kanada (9)

4: Srbija (10), Nemčija (11), Egipt (19) () - V oklepaju je uvrstitev reprezentance na svetovni lestvici.

Tri skupine po štiri

V vsaki od treh skupin bodo po štiri reprezentance. Vsak bo v skupini odigral tri tekme, nato pa sledijo četrtfinalni dvoboji. V četrtfinale bosta napredovala prvi in drugi iz vsake skupine ter dva najboljša tretjeuvrščena.

V četrtek začetek zaključnega turnirja

Najboljšo osmerico rednega dela lige narodov med četrtkom in nedeljo čaka še zaključni turnir v Lodžu, Slovenci se bodo v petkovem četrtfinalu ob 20. uri pomerili z Argentino.