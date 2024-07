V Pariz potuje rekordno število slovenskih športnikov

Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je za nastop na igrah v Parizu imenoval rekordno število športnikov in športnic. Slovenijo bo v francoski prestolnici zastopalo kar 90 tekmovalcev, ki se bodo borili za odličja v 17 športnih panogah. Rekordno število je posledica tega, da boo imeli prvič na igrah kar tri ekipe v ekipni športih (obe rokometni in moško odbojkarsko).

Olimpijske igre 2024 bod v Parizu in okolici potekale med 26. julijem in 11. avgustom. Slovenske barve bo zastopalo rekordnih 90 športnikov. Leta 2004 v Atenah je bilo doslej največ športnic in športnikov iz Slovenije, 79.

Število slovenskih športnikov na poletnih igrah:



2024, Pariz: 90

2021, Tokio: 54

2016, Rio: 63

2012, London: 65

2008, Peking: 62

2004, Atene: 79

2000, Sydney: 74

1996, Atlanta: 37

1992, Barcelona: 35

Uradna predstavitev slovenske olimpijske in paraolimpijske reprezentance za Pariz 2024 bo ta četrtek, 11. julija na Ukmarjevem trgu v Kopru.