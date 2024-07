Mok zavrnil novice o odpovedi iger v Parizu

Prireditelji olimpijskih iger in Mednarodni olimpijski komite sta zavrnila namige, da zaradi političnih pretresov v Franciji razmišljata o odpovedi olimpijskih iger v Parizu. "To je očitno del dezinformacijske kampanje proti Franciji, Moku in olimpijskim igram," agencije povzemajo sporočilo Moka.

Kot so še zapisali pri Moku, so vsa poročila pisana brez preverjanja podatkov in faktov. Na Moku poudarjajo, da z velikim veseljem pričakujejo 26. julij in odprtje iger v Parizu.

Pred tem je magazin Le Point namigoval, da je predsednik Moka Thomas Bach izbral sredino julija kot možen termin, ko naj bi se odločalo o morebitni odpovedi iger. Po poročanju Le Pointa je bil Bach zaskrbljen zaradi situacije v Franciji, potem ko je prvi krog parlamentarnih volitev dobil desničarski Nacionalni zbor.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na predčasnih volitvah, ki jih je sklical po porazu na evropskih volitvah, doživel težek poraz in vsaj trenutno je država politično nestabilna, kakšen pa bo nadaljnji razplet, pa bo pokazal nedeljski drugi krog volitev.

Oglasili so se tudi pariški organizatorji iger. Ti obljubljajo, da bodo preiskali izvor lažnih novic o možni odpovedi iger. Lažne novice je obsodila tudi francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Caste in na platformi X zapisala: "Igre bodo na sporedu ob načrtovanem terminu. Pripravljamo jih več let. Svetu bodo podarile veliko sreče in ponosa."

