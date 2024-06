Mok povabil 39 ruskih in beloruskih športnikov na OI kot nevtralne športnike

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je povabil 22 ruskih in 17 beloruskih športnikov, da lahko nastopijo na pariških olimpijskih igrah kot nevtralni tekmovalci, torej brez obeležij svoje države, čeprav so se nekateri med njimi že odločili, da ne bodo sodelovali na igrah v francoski prestolnici.

Na drugem seznamu imen, ki bi lahko nastopili na OI od 26. julija do 11. avgusta, so bili tekmovalci iz tenisa, strelstva in veslanja. Prvi seznam, ki je bil objavljen 15. junija, je bil omejen na štiri discipline, rokoborbo, dvigovanje uteži, kolesarjenje in trampolin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že prvi seznam je vključeval tudi prve zavrnitve, vključno z ruskim kolesarjem Aleksandrom Vlasovom in petimi Belorusi. Svojo prisotnost pa je že potrdilo 18 športnikov, trije kolesarji, trije trampolinisti, dva dvigovalca uteži in 10 rokoborcev. Dva beloruska veslača in dva beloruska sabljača se še nista odzvala.

Aleksandr Vlasov ne bo nastopil v Parizu. Foto: Guliverimage

V teniškem svetu kar nekaj odpovedi

Podobna negotovost vlada tudi na seznamu teniških igralcev, ki je bil objavljen danes, z Rusom Danilom Medvedjevom in Andrejem Rubljovom, ki sta trenutno peta oziroma šesta na svetovni lestvici, vendar še nista uradno odgovorila. Enako velja za vodilne igralke, kot je beloruski dvojec Arina Sabalenka, tretjeuvrščena prvakinja OP Avstralije, in nekdanja prva igralka sveta Viktorija Azarenka.

Arina Sabalenka je nastop na OI že odpovedala. Foto: Guliverimage Predsednik Ruske teniške zveze Šamil Tarpiščev je v začetku tega meseca dejal, da Rubljov, dobitnik srebrne medalje iz leta 2021 Karen Hačanov in 15. igralka WTA Ljudmila Samsonova ne bodo igrali na olimpijskih igrah. Sabalenka je tudi povedala, da se ne bo udeležila OI. "Še posebej ob vseh težavah, s katerimi se spopadam zadnje mesece, čutim, da moram skrbeti za svoje zdravje," je prejšnji teden novinarjem povedala Sabalenka. "To je preveč za moj urnik in odločil sem se, da bom poskrbela zase."

Da bi bili tekmovalci povabljeni na igre kot nevtralni posamezniki morajo najprej izpolniti kvalifikacijske kriterije mednarodne zveze. Nato so podvrženi preverjanju, če morda podpirajo vojno v Ukrajini ali imajo povezave z vojsko ali varnostnimi organi svoje države.