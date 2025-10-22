OKS izpostavil dobro sodelovanje športa in države, obeležili 30 let SOA

Prvi dan dvodnevnega srečanja Olimpijskega komiteja Slovenije v Portorožu so izpostavil dvig državnih proračunskih virov za šport iz 25 milijonov v letu 2023 na 60 milijonov v letošnjem letu. Ob koncu so obeležili 30 let Slovenske olimpijske akademije (SOA).

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, je uvodoma dejal, da so "z uresničenimi obljubami izpred dveh let in pol zgradili hišo, sedaj pa jo bo treba napolniti. To naj bi storili z napovedanimi davčnimi olajšavami za pomoč klubom."

Športniki so obravnavali štiri pomembne teme, karierni center ki bo kmalu zaživel v okviru OKS, delovanje na področju sponzorstev, ohranjanju mentalnega zdravja ter o integriteti športnikov. Tam je med drugim nogometaš Valter Birsa predstavil svojo fair play potezo, ki sprva pri igralcih ni bila dobro sprejeta, pozneje pa je bila deležna veliko pozornosti. Sedaj je ambasador Mednarodnega olimpijskega komiteja "Verjemi v šport".

Podelili so certifikata Športu prijazno podjetje, predstavili pa tudi vizijo strategijo slovenskega športa do leta 2035, ki je bila potrjena na ponedeljkovi seji IO OKS. Njen glavni cilj je, da Slovenija postane najbolj športna država na svetu.

Matjaž Han Foto: STA

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 21. julija na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni za letos potrdilo rekordno podporo športu. Skupno je za izvajanje programa namenilo 16.652.022 evrov za športne organizacije in razvoj športa. Preostalo je namenjeno za športne objekte.

Han je v Portorožu povedal, da je bilo v športno infrastrukturo v zadnjih letih namenjeno 245 milijonov evrov po vsej Sloveniji. "Gradnja in obnova poteka tako v mestih kot v manjših krajih. Športni objekti, ki so na voljo za vse, stare in mlade. Tako bomo lahko ulovili še kakšnega mladega športnega talenta, ki ga drugače ne bi," je povedal minister.

Drugačna kultura obnašanja je temelj za varnejše športno okolje, saj spreminja pogled na dogajanje, ki pred časom ni bilo sporno ali pereč. O konkretnih primerih nepravilnosti, ki so v zadnjem času zaznamovali slovenski šport in so jih objavili mediji, sicer niso govorili.

"Najprej so običajno mediji tisti, ki poročajo o nepravilnostih in nam nastavijo ogledalo. V športu še ne znamo pravočasno nasloviti teh problemov in jih začeti reševati. Tudi po svetu so mediji tisti, ki poganjajo spremembe miselnosti," je dejal nekdanji atlet Rožle Prezelj, ki je že nekaj let varuh športnikovih pravic. Lani je obravnaval 54 primerov, letos se približuje meji petdesetih.

Rožle Prezelj Foto: Peter Kastelic

"V odnosu trener - športnik je pozicija moči izrazita. Včasih trener celo nadomešča starše. Zlorabe se lahko dogajajo tudi v domačem okolju ali med vrstniki, tudi tu je trener zaupnik športnika. Lahko se hitro prevesi v napačen odnos. Trener pa je tisti, ki mora ostati zrela osebnost v vseh okoliščinah razvoja mladih, ne le v športnih," je izpostavila Maja Smrdu.

Potekal je tudi posvet slovenskega zamejskega športa. Miran Kos, podpredsednik za področje športa za vse in športa na lokalni ravni OKS, je kot velik premik od prejšnjega obdobja izpostavil, da so štiri zamejske sedaj polnopravne članice OKS. Tam so po zgledu slovenskih organizirali regijske pisarn.

"Država je namenila denar ne le za njihovo delovanje, ampak tudi za strokovni kader, ki izvaja športno vzgojo. v slovenskem jeziku," je pomoč pri krepitvi nacionalne zavesti, in enakopravnost Slovencev v sosednjih državah navedel Kos.

Predstavniki zamejskih organizacij so pohvalili ta pristop. Marijan Velik, predsednik Slovenske športne zveze na avstrijskem Koroškem, je dejal, da so z omenjeno pomočjo denarja za regijske pisarne na dvojezičnih šolah opravili promocijo športnih dejavnosti. Udeležilo se jih je 800 mladih.

V slovenskem rekreativnem športu je včasih preveč tekmovalnosti in tudi premalo strokovnjakov za pomoč pri vadbi, zato je zaradi številnih poškodb javni zdravstveni sistem še bolj obremenjen. "Bistveno bolj se moramo posvetiti splošni populaciji. Pri nas je okrog 66.000 registriranih športnikov in nekaj 100.000 rekreativcev. Okrog 8500 športnih društev pa se pretežno ukvarja z vrhunskim športom. Rekreativci tako niso deležni strokovne pomoči pri vadbi. Zato se v zdravstvu srečujemo s številnimi zapleti, operacijami po poškodbah, celo psihičnimi težavami in nepravilno prehrano," je povedal Matjaž Vogrin, predsednik komisije za medicino športa v OKS.

Pri povezovanju nacionalnih panožnih športnih zvez in občinskih športnih zvez je Nogometna zveza Slovenije "svetlobna leta" pred ostalimi zvezami, je dejal podpredsednik OKS Metod Ropret, ki vodi tudi odbojkarsko zvezo. Matjaž Jaklič, vodja tehničnega sektorja, NZS, je kot temelj izpostavil devet medobčinskih nogometnih zvez, ki tesno sodeluje z lokalnimi klubi in skrbijo za tekmovalne sisteme v vseh starostnih skupinah. Napravili so tudi kategorizacijo slovenskih klubov in zveza jim bo pomagala, da se bodo dvignili na višjo raven.