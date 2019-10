[video: 60489 / ]

… leta 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije. V Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so slavnostno podpisali Slovensko olimpijsko listino, za prvega predsednika pa je bil izvoljen Janez Kocjančič.

Podpisu ustanovne listine sta prisostvovala tudi legendarna slovenska telovadca Leon Štukelj in Miroslav Cerar, poleg njiju pa še delegati 29 strokovnih zvez olimpijskih panog in petih strokovnih zvez panog, ki jih priznava MOK.

Wayne Gretzky je v dresu moštva LA Kings na večni lestvici najboljših strelcev lige NHL presegel rojaka in vzornika Gordieja Howa. Foto: Reuters

Leta 1989 je najboljši hokejist vseh časov Wayne Gretzky na lestvici najboljših strelcev lige NHL prehitel kanadskega rojaka Gordieja Howa. Gretzky je v dresu moštva Los Angeles Kings, katerega kapetan je danes slovenski as Anže Kopitar, takrat presegel mejo 869 golov, ki jih je v karieri zbral Howe, ustavil pa se je šele deset sezon pozneje, ko je imel na računu 1.016 golov, skupaj pa rekordnih in bržčas nedosegljivih 2.303 točk (1.921 v tekmah rednega dela in 382 v tekmah končnice).

Zgodilo se je še:

Leta 1904 je bil odprt nogometni štadion Elland Road, ki zdaj prejme 40.296 navijačev, na njem pa tekme igra Leeds United.

Leta 1962 je nogometna reprezentanca Gane gostovala pri Malaviju in zmagala z 12:0, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini.

Leta 1967 je v nenavadni prometni nesreči umrl 24-letni nogometaš Gigi Meroni, italijanski George Best in eden njihovih najbolj oboževanih, hkrati pa tudi osovraženih igralcev. Tragični incident se je zgodil v nedeljo zvečer, po zmagi njegovega Torina nad Sampdorijo s 4:2, ko sta Meroni in njegov soigralec Fabrizio Poletti odhajala na sladoled, na Trgu kralja Umberta pa je Gigija z avtomobilom povozil novopečeni voznik, 19-letni Attilio Romero, ki je bil po ironiji tudi eden njegovih največjih navijačev.

Leta 1968 je ameriški atlet Al Oerter v metu diska na olimpijskih igrah v Mexico Cityju osvojil svojo četrto zaporedno zlato medaljo. Postavil je tudi nov olimpijskih rekord (64,78 metra).

Leta 1980 je nogometna reprezentanca Grčije v Köbenhavnu premagala Dansko z 1:0. Glavni krivec za poraz domačinov je bil grški vratar Nikos Sarganis, ki je zaradi svojih izrednih obramb dobil vzdevek "Fantom".

Leta 1983 je naslov svetovnega prvaka v formuli ena osvojil brazilski dirkač Nelson Piquet. Z vsega tremi zmagami v sezoni je bil na koncu v skupnem seštevku za dve točki boljši od Francoza Alaina Prosta, ki je sicer v tisti sezoni zmagal na štirih dirkah. Piquet je prišel do svojega drugega naslova prvaka od treh (še 1981 in 1987).

Leta 2000 je bil napadalec nogometne ekipe Cross Farm Park Celtic Lee Todd iz igre izključen po rekordnih dveh (2) sekundah tekme, potem ko je sodniku po začetnem pisku zabrusil: "Fuck me, that was loud!" ali v prevodu "Jebi me, to je bilo pa glasnó!". Za tolažbo je njegov klub "CPF Celtic" svoje tekmece, Taunton East Reach Wanderers, tudi brez svoje zvezde v napadu premagal kar z 11:2. Lee je bil v ligi Taunton Sunday pozneje kaznovan z globo 27 funtov in prepovedjo igranja na sedmih tekmah.

Leta 2000 je latvijski kolesar Romans Vainsteins na cestni dirki svetovnega prvenstva v Plouayju osvojil zlato medaljo in svoji državi priboril do zdaj edini naslov. Od Slovencev je z 267 kilometrov dolgo dirko članov najbolje opravil Gorazd Štangelj. Končal je na 13. mestu.

Leta 2003 je KD Olimpija povratno tekmo prvega kroga pokala Uefa proti Liverpoolu izgubila s 3:0 in izpadla s tega tekmovanja. Pred nekaj več kot 40 tisoč gledalci so na Anfieldu zadeli Anthony Le Tallec (30.), Emile Heskey (36.) in Harry Kewell (47.). Junak je bil vratar Borut Mavrič, ki je gostitelje spravljal v obup. Tudi El Hadjiju Dioufu je obranil strel z bele točke. Prva tekma za Bežigradom se je končala z 1:1.

Leta 2018 je slovenska plezalka Janja Garnbret že pred finalom v Kranju ubranila skupno zmago sezone v težavnosti in kombinaciji.

Rodili so se:

1947 – nekdanji madžarski nogometaš Laszlo Fazekas

1968 – nekdanji francoski nogometaš, zdaj trener Didier Deschamps

1969 – nekdanji portugalski nogometaš Vitor Baia

1970 – nekdanja švedska alpska smučarka Pernilla Wiberg

1971 – nekdanji hrvaški nogometaš Niko Kovač

1977 – nekdanji francoski nogometaš David Trezéguet

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Manuel Peršič

1980 – belgijski kolesar Tom Boonen

1981 – finski nogometaš Mikael Forssell

1981 – ruska teniška igralka Jelena Dementijeva

1983 – brazilski dirkač Bruno Senna

1986 – švicarski alpski smučar Carlo Janka

1988 – nemški nogometaš Mesut Özil

1989 – angleški boksar Anthony Joshua