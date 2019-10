Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2002 se je v belgijskem Zolderju z elitno cestno dirko članov končalo svetovno kolesarski prvenstvo.

Na 256 kilometrov dolgi cestni dirki se je zmage veselil italijanski zvezdnik Mario Cipollini, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja sicer šprinterski kralj, ki je na treh največjih kolesarskih dirkah nabral kar 57 etapnih zmag (12 na Touru, 42 na Giru in 3 na Vuelti).

Italijanski as je tako oblekel še mavrično majico svetovnega prvaka, na dirki svetovnega prvenstva je v ciljnem šprintu ugnal Avstralca Robbieja McEwena in Nemca Erica Zabla.

Izvrstno je nastopila tudi slovenska reprezentanca, Andrej Hauptman je dirko končal tik pod stopničkami in za mišjo dlako zgrešil odličje, s katerim bi ponovil uspeh iz svetovnega prvenstva leta 2001 v Lizboni, na katerem je bil bronast. Zoran Klemenčič je bil peti, Uroš Murn 69. in Gorazd Štangelj 81.

Zgodilo se je še:

Leta 1956 je prvo tekmo odigrala nogometna reprezentanca Toga. Pred domačimi navijači je remizirala z Gano.

Leta 1973 je v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo na domači tekmi proti Bolgariji v Lizboni pri remiju z 2:2 za Portugalsko zadnjič zaigral Eusebio, ki je z 41 goli v 64 nastopih tretji na večni lestvici strelcev portugalske reprezentance.

Leta 1993 je slovenska nogometna reprezentanca v svoji četrti uradni tekmi doživela prvi poraz in v Kranju na prijateljski tekmi z Makedonijo izgubila z 1:4. Edini gol za Slovenijo je zabil Janez Pate v 40. minuti, ko je zadel za 1:2. Na tej tekmi je prvič v reprezentanci zaigral Džoni Novak, ki je skupaj zbral 71 tekem in 3 gole.

Leta 1993 je prvič za švedsko nogometno reprezentanco nastopil Henrik Larsson in že ob debiju na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1994 proti Finski v Stockholmu pri zmagi s 3:2 zabil gol. Do konca kariere je zbral 106 reprezentančnih nastopov in zabil 37 golov, kar ga uvršča na četrto mesto najboljših napadalcev Švedske.

Leta 1996 je na članski cestni dirki svetovnega prvenstva v Luganu zmagal belgijski kolesar Johan Museeuw in si tako na najlepši način voščil za svoj 31. rojstni dan.

Leta 1996 je svetovno prvenstvo formule ena osvojil britanski dirkač Damon Hill. Na zadnji dirki sezone v Suzuki je dosegel še osmo zmago tistega leta in bil v razvrstitvi dirkačev 19 točk boljši od Kanadčana Jacquesa Villeneuva.

Leta 2002 je nemški dirka Michael Schumacher z zmago v Suzuki, svojo enajsto v sezoni, osvojil prvenstvo formule ena s prednostjo 67 točk pred Brazilcem Rubensom Barrichelom. Za Nemca je bil to peti naslov prvaka.

Leta 2004 je ruska nogometna reprezentanca v Lizboni izgubila proti Portugalski z 1:7, kar je največji poraz v njeni zgodovini.

Leta 2004 je Slovenija pod vodstvom Branka Oblaka izgubila kvalifikacijsko tekmo za nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu 2006 proti Norveški v Oslu z 0:3. Že v 7. minuti tekme je napako Jalna Pokorna izkoristil John Carew. V drugem polčasu sta usodo Slovencev zapečatila Morten Gamst Pedersen in Alexander Odegaard.

Rodili so se:

1931 – nekdanji poljsko-francoski nogometaš Raymond Kopa

1961 – nekdanji ameriški košarkar, danes trener Doc Rivers

1965 – nekdanji belgijski kolesar Johan Museeuw

1967 – nekdanji kubanski atlet Javier Sotomayor

1976 – nekdanji argentinski nogometaš Fabricio Fuentes

1977 – ameriški košarkar Paul Pierce

1977 – nekdanji italijanski nogometaš Antonio Di Natale

1979 – angleški nogometaš Wes Brown

1980 – angleški boksar David Haye

1982 – nekdanji avstralski plavalec Ian Thorpe

1985 – slovensko-argentinski nogometaš Lucas Mario Horvat

1987 – slovenski nogometaš Dejan Korat