Sekulić: Najlažje je kritizirati trenerja

Po koncu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja Pireju in velikem zmagoslavju ter veselju Grčije pa je po koncu tedna povsem drugačno razpoloženje v slovenski izbrani vrsti, ki je z dvema visokima porazoma in nezavidljivima predstavama sklenila nastope na turnirju in si na svoja pleča nakopala številne kritike, ki med drugim zahtevajo tudi odstop Aleksandra Sekulića.

Čeprav se je pred kvalifikacijskim turnirjem v Grčiji vedelo, da slovensko izbrano vrsto čaka izjemno zahtevna, morda celo prezahtevna naloga, pa verjetno tudi največji pesimisti niso pričakovali, da bo zasedba Aleksandra Sekulića v Grčiji tako nemočna in brez realnih možnosti za napredovanje. Ob tem se je še enkrat pokazalo, da vsa slovenska igra sploh ob srečanju s kakovostnejšimi tekmeci temelji zgolj in samo na Luki Dončiću, ki po izredno zahtevni sezoni razumljivo ni bil zmožen prikazati predstav, kot so ga krasile med letom.

Ob tem je več kot jasno, da je jedro reprezentance že zdavnaj doseglo svoj vrh tako rezultatov kot predstav, ob tem pa skrbi vrzel, ki je nastala zatem, saj se kaže vse večji manko mlajših košarkarjev, ki bi lahko stopili v (pre)velike čevlje in kulta, ki si ga je v zadnjih letih zgradila izbrana vrsta. Na predstavah in imenu Luke Dončića je zaspala tudi Košarkarska zveza Slovenije, na udaru pa se je ob tem znašel tudi slovenski strateg Aleksander Sekulić, ki bi moral za številne jasne in glasne kritike po koncu turnirja v Pireju ob svoje ime nadeti oznako bivši selektor.

Slovenci so v Pireju izgubili proti Hrvaški in Grčiji, premagali so Novo Zelandijo. Foto: FIBA

"Najlažje vsem – novinarjem, gledalcem, navijačem – je kritizirati. Nekdo pa mora pokazati tudi rešitve in zdaj je ta poteza na Košarkarski zvezi Slovenije. Če bo ta odločitev menjava … je pa zagotovo potrebna menjava generacije, mislim, da smo svoj vrhunec s to generacijo dosegli leta 2017 in s tem nadaljevali naslednja štiri leta. Menjava generacije je lahko včasih tudi boleč proces, nismo prva reprezentanca, ki se sooča s temi težavami," je na vprašanje slovenskih novinarjev v Pireju o morebitnem odhodu s trenerskega mesta povedal Sekulić.

ANKETA Bi moral Aleksander Sekulić odstopiti s položaja selektorja slovenske košarkarske reprezentance? Da + 95,78 % 4106 glasov

Ne + 4,22 % 181 glasov Oddanih 4287 glasov

Kakšna bo prihodnost izbrane vrste? Foto: Daniel Novakovič/STA

46-letni trener je bolj kot o svoji vlogi govoril o pomanjkanju kakovostnega kadra. "Nimamo velikega števila košarkarjev. Ob tem se lahko tudi vprašamo, kateri izmed teh košarkarjev igrajo v evroligi ali ligi NBA razen Dončića in Čančarja, tu smo potem pripeljali še Josha Neba. Preostali košarkarji pa so v večini del slovenskih klubov, ki, razen Olimpije, sploh ne igrajo v mednarodnih tekmovanjih. Tu sam vidim globlji problem, ne samo težavo menjave selektorja. Če je prisotno nezaupanje, se bom umaknil, ne gre pa za to, treba je najti skupno rešitev, ker je to najbolj pomembno. Ker je pomembno, da slovenska izbrana vrsta najde igralce, ki bodo lahko pomagali biti pri samem vrhu," je prepričan Sekulić.

"Smo precej razvajeni, ker smo imeli v preteklosti res vrhunske košarkarje, za reprezentanco so igrali košarkarji, ki so osvajali NBA-prstane, evroligo, zdaj pa ne morem niti na prste ene roke našteti igralcev, ki so del evrolige. To je kruta resničnost. Zagotovo pa je po tem najlažje kritizirati trenerja," je še sklenil.

