"Sekulić? Pričakujem, da bo nepreklicno odstopil."

Slovenska košarkarska reprezentanca se je po porazu proti Grčiji poslovila od sanj o drugem zaporednem nastopu na olimpijskih igrah. V polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Pireju je morala priznati premoč gostiteljem, ki so slavili s 96:68. Slovenci so s svojimi predstavami v Grčiji razočarali in si prislužili kritike javnosti, zelo jasen in glasen je bil v studiu Šport TV znova tudi Peter Vilfan.

Slovenski košarkarji so v Pireju v boju za finale kvalifikacijskega olimpijskega turnirja s kar 68:96 izgubili z Grčijo in po porazu s Hrvaško v prvem krogu tekmovanja še drugič v Pireju povsem razočarali. Slovenskim košarkarjem se tako ni uspelo drugič zapored uvrstiti na olimpijske igre. V kvalifikacijah so sicer nastopili četrtič. Zgodovino so spisali pred tremi leti v Litvi, pred vrati olimpijade pa so ostali leta 1992 in 2008.

A še bolj kot neuspeh kvalifikacij, je po koncu odzvanjala nemoč slovenske reprezentance, ki že dolgo na parketu ni delovala tako nebogljeno in bila tako nadigrana tako s strani Hrvaške in Grčije. Na račun tega si je reprezentanca na čelu s strokovnim štabom prislužila številne kritike.

Peter Vilfan pričakuje odstop Aleksandra Sekulića. Foto: Ana Kovač

Vilfan: Reprezentanca potrebuje svežo kri

V studiu Šport TV je ob tekmi z Grčijo znova gostovala legenda slovenske košarke Peter Vilfan, ki je bil tako kot vedno brez dlake na jeziku. "Mislim, da nima smisla, da razpredamo o tej tekmi z Grčijo. Tisto, kar bi jaz rad povedal je to, da se bojim, da ta ekipa v tej sestavi kljub Luki ni in ne bo več konkurenčna najboljšim ekipam na svetu. Mislim, da je prišel čas, da na Košarkarski zvezi Slovenije resno razmislijo, kako in tudi s kom se bodo podali naprej, tako kar se tiče igralskega kadra kot strokovni štab. Upam si trditi, da so v tej ekipi trije, štirje košarkarji za katere je napočil čas, da rečejo, da ne zmorejo več," je bil jasen Vilfan. "Ta reprezentanca potrebuje svežo kri, kje je bomo našli, ne vem, ker se v zadnjih sedmih letih glede tega ni zgodilo nič in je ni iskal nihče. To je naloga vodstva KZS in zanima me, kako se bodo odločili."

"Reprezentanca potrebuje svežo kri," je prepričan Vilfan. Foto: www.alesfevzer.com

Na udaru se je znašel tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki ga mnogi zdaj več ne vidijo na čelu slovenske izbrane vrste, za mnoge je njegov čas potekel. Takšno mnenje je za Šport TV izrazil tudi Vilfan. "Moram se vrniti na evropsko prvenstvo leta 2022, ko sem sam po tisti tekmi in izpadu s Poljsko povedal, da sem sam pričakoval oziroma bi bilo higienično, da bi selektor Sekulić ponudil svoj odstop, ki ga KZS verjetno ali pa sigurno ne bi sprejela. Po tem debaklu v Pireju pa pričakujem, da bo to storil nepreklicno. Če se to ne bo zgodilo, je potem vse v rokah KZS, ki se bodo odločili, kako in kaj naprej. Sam pa iskreno dvomim, da lahko Slovenija v tej sestavi uspešno nadaljuje reprezentančno zgodbo," je dodal nekdanji košarkar.

"Slovenija mora zaščiti ugled, ki ga je pridobila od leta 2017, ko je bila evropski prvak pa potem tudi nastopila na olimpijskih igrah. Kar pa smo videli zdaj v Grčiji, pa je popolnoma nesprejemljivo. Ne govorim samo o igri, temveč tudi o pristopu in vzdušju v ekipi, kar se je na tej tekmi z Grčijo lepo videlo. To se reflektira tudi na igrišču, videli smo kopico akcij brez ideje, brez želje. Nekateri igralci ne morejo več, nekateri ne želijo. O veliko stvareh se bo treba zdaj odločiti na vrhu KZS, kjer bodo morali razmisliti, ali želijo storiti nekaj v dobro slovenske košarke in reprezentance," je za Šport TV še sklenil vedno neposredni Vilfan.

