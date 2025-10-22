Luka Dončić je na svoji prvi tekmi sezone v dresu Los Angeles Lakers navdušil z izjemno predstavo, a hkrati povzročil trenutek panike med navijači. Po porazu proti Golden State Warriors (109:119) je slovenski zvezdnik stopil pred novinarje razočaran, a miren. Razkril je, kaj se je dogajalo, ko se je prijel za nogo. "Iskreno, odločila je tretja četrtina, njen začetek. To je bila težava že lani in danes se je ponovila. Ob polčasu smo bili le točko zadaj, potem pa se je tekmec na začetku tretje četrtine oddaljil," je dejal Dončić, ki je bil kljub porazu najboljši posameznik obračuna – dosegel je 43 točk, 12 skokov in devet asistenc.

"Iskreno, odločila je tretja četrtina, njen začetek. To je bila težava že lani in danes se je ponovila. Ob polčasu smo bili le točko zadaj, potem pa se je tekmec v začetku tretje četrtine oddaljil," je dejal Dončić, ki se zaveda, da se mora ekipa naučiti bolje igrati po odmoru.

Napad pod obročem mu je tekel kot po maslu

Slovenski zvezdnik je imel težave pri metu za tri točke – zadel je le dve iz devetih poskusov –, zato pa je bil učinkovit v raketi, od koder je zadel kar 13 od 14 metov.

"Ko napadam pod obroč, se zgodi več dobrih stvari. Včasih pride pomoč, včasih ne, ampak to moram še večkrat izkoriščati," je pojasnil Luka, ki je bil kljub utrujenosti zadovoljen s fizično pripravljenostjo. Prav temu se je poleti zelo posvečal in izgubil številne kilograme, da bi na najvišji ravni lahko igral celotne dvoboje: "Bil sem manj utrujen kot prej, počutim se v boljši formi. Igral sem 41 minut, kar je super. Sem v dobri kondiciji."

Trenutek strahu: manjša poškodba, a najverjetneje brez panike

Sredi zadnje četrtine je Dončić za trenutek povzročil preplah, ko se je prijel za notranjo stran stegna. Kamera je ujela njegovo grimaso, a je po tekmi pomiril navijače: "Verjetno ni nič resnega. Le čuden gib v kolku, malce sem začutil, ampak verjetno ni hujšega," je pripomnil.

O sodelovanju z DeAndrejem Aytonom: Danes je bila krivda na meni

Dončić je priznal, da se z novim centrom DeAndrejem Aytonom še nista povsem ujela.

"Moram opraviti boljše delo pri komunikaciji z njim. Povedati, kaj želim, in poslušati, kaj on potrebuje. Danes mu nisem dal dovolj žog, to je bila moja napaka. Moram ga bolj vključiti," je dejal.

Ayton, ki je poudaril, da je včasih nekoliko zmeden v tej vlogi, bo po Dončićevem mnenju hitro našel pravo ravnovesje: "Mislim, da ima najraje t. i. pocket pass. S takšnim centrom še nisem igral, zato se morava še ujeti."

Samozavesten je

Luka je izpostavil tudi boljši občutek v obrambi in komunikacijo s soigralci: "Skušam biti bolj vpleten, več govoriti, več pomagati."

Čeprav so s soigralci doživeli poraz na uvodu v sezono, Dončić ostaja miren in optimističen: "Imamo še 81 tekem. Veliko je bilo pozitivnega, veliko pa tudi stvari, ki jih moramo popraviti – predvsem tretjo četrtino. A moja samozavest je visoka, ekipa verjame, da bomo kmalu zmagovali."

Naslednji izziv zanj in za ekipo LA Lakers bo že v noči na soboto, ko v Crypto.com Areno prihajajo košarkarji Minnesota Timberwolves.