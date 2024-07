Urška Žigart in Tadej Pogačar razočarana nad izborom za olimpijske igre

Med 90 potniki na olimpijske igre je šest kolesarjev, od tega dve kolesarki (Urška Pintar in Eugenia Bujak), ni pa Urške Žigart. Ta je trenutno edina Slovenka na ženski Dirki po Italiji. Odločitev odgovornih, da ne gre v Pariz, je sprejela z razočaranjem, enako velja tudi za njenega zaročenca Tadeja Pogačarja. Svoje občutke sta delila na družbenih omrežjih.

"Veliko je stvari, ki bi jih lahko napisala ... a raje z dvignjeno glavo pišem svojo zgodbo. Ni najlažje sprejeti, a nekatere bitke so izgubljene, preden se sploh začnejo. Srečno vsem, ki so se jim sanje uresničile," je zapisala razočarana Urška Žigart.

S svetovno javnostjo pa je razočaranje v angleščini delil njen partner Tadej Pogačar, vodilni na Dirki po Franciji: "Vau, zelo sem razočaran! Urška Žigart, dvakratna državna prvakinja in najboljša kolesarka iz Slovenije, ni bila izbrana za olimpijske igre. Brez besed." Sporoča ji, da ne sme nikoli obupati. "Pa tako lepa je v dresu slovenske prvakinje. Vseeno sem ponosen nate."

Slovenijo bodo v kolesarstvu v Parizu zastopali štirje kolesarji (Luka Mezgec, Jan Tratnik, Matej Mohorič in Tadej Pogačar) ter dve kolesarki (Eurgenia Bujak in Urška Pintar). Zaradi natrpanega urnika med potniki ni Primoža Rogliča, so pojasnili v sporočilu za javnost pri OKS. Urške Žigart niso imenili.

"Selektorja imata pravico do zamenjav, ampak obenem tudi odgovornost, da v ekipo postavita najboljše," je po seji IO OKS pojasnil predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović.