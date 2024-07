Zorman: To moramo čim bolje izkoristiti #video

Pod vodstvom selektorja Uroša Zormana in njegovega štaba je bil tudi drugi teden treningov večinoma namenjen izboljševanju telesne pripravljenosti, ki bo v natrpanem ritmu tekem, ki jih prinaša športni veledogodek v Parizu, še kako pomembna.

"Dosedanji potek priprav smo dobro preživeli. Bile so manjše težave, a te so v trenažnem procesu nekaj običajnega," je ob zaključku drugega tedna priprav dejal slovenski selektor. Slovenska ekipa se je v minulem tednu poslovila od Gašperja Marguča. Ta po poškodbi stopala, ki jo je staknil še v klubski sezoni, ni nared za vse napore, ki jih prinašajo treningi za olimpijske igre. Po prilagojenem programu je v zadnjih dneh vadil tudi Nejc Cehte, ki ima težave z mišico v nogi.

Nejc Cehte ima težave z manjšo poškodbo. Foto: Guliverimage

"Prva dva tedna priprav sta bila resnično naporna. Rokometa je bilo bolj malo, večinoma smo delali na telesni pripravljenosti. Kar vesel sem, da je pred nami krajši premor," je misli strnil levi zunanji rokometaš Borut Mačkovšek in dodal: "Vzdušje v ekipi je odlično, vsi igralci smo zelo motivirani. Starejši se zavedamo, da so verjetno to zadnje olimpijske igre, na katerih bomo nastopili in s tem zadnja priložnost za kakšen dosežek. Vsi smo osredotočeni na cilj, kar je edino pravilno. Velik nesmisel bi bil, da se odpovemo dopustu med klubskima sezonama in potem delamo nekaj na pol."

Blaž Janc o pripravah (video: STA):

Uroš Zorman Foto: Reuters

Izbrana vrsta se bo po prosti soboti znova zbrala v nedeljo pozno zvečer v Ljubljani. Dan za tem jo v celjski dvorani Zlatorog ob 19. uri čaka obračun z afriškimi prvaki Egipčani. "Videli bomo, na kakšni stopnji pripravljenosti se trenutno nahajamo, predvsem seveda pri telesni pripravljenosti. V igri bomo skušali čim več teči in na igrišču preizkusiti stvari, ki smo jih uigravali in s tem popravljali pretekle napake," je pred prvim preizkusom dejal Zorman in pristavil: "Tekma bo dobrodošla tudi za zbistritev glav po napornih treningih. Egipt je izjemno zahteven tekmec. Morda ni najbolj optimalen glede na fazo priprav, a velike izbire ni bilo, saj so na delu le določene reprezentance. V vsakem primeru je potrebno obračun čim bolje izkoristiti."

Po tekmi se bo vrnila v prestolnico in se tam pripravljala vse do petkovega odhoda v Györ, kjer se bo v soboto ob 17.00 pomerila še z Madžarsko. Vmes bo v četrtek v Kopru sodelovala tudi na predstavitvi olimpijske reprezentance.

Z zadnjim ciklusom priprav pred odhodom v olimpijski Pariz - rokometaši bodo tja odpotovali 22. julija - bo ekipa opravila znova v Kranjski Gori. Pred začetkom nastopov na olimpijskih igrah bo pariško prizorišče Slovenija 23. julija preizkusila še na pripravljalni tekmi proti Franciji.