Jure Dolenec, ki je na svetovnem prvenstvu po spletu okoliščin in poškodbi Nejca Cehteta znova oblekel dres Slovenije, bo klubsko kariero nadaljeval v Sloveniji. Kot je 36-letni Dolenec v intervjuju za Sportal povedal že pred začetkom sezone, so bili v pogovoru s slovenskim prvoligašem že takrat. "S Slovanom smo se dolgo časa pogovarjali, za moje pojme celo malce predolgo. Želel bi si igrati tam, ker je to še precej bližje domu, a enostavno se ni uresničilo, nismo se našli. Pogovori so potekali res dolgo, zato sem potem našel drugo možnost. Če sem konkreten, lahko spustiš ceno, lahko poskušaš najti neke skupne točke, a vse ima svojo mejo. Ko sem videl, da to ni to, sem se odločil za nekaj drugega," je takrat dejal Dolenec, ki je zatem pol sezone nosil dres hrvaškega Nexeja.

Kot kaže, pa sta se obe strani zdaj vendarle dogovorili in se izkušeni slovenski rokometaš vrača v domovino, kjer bo združil moči s selektorjem Urošem Zormanom, ki vodi ljubljanski klub. "Jure, hvala ti za vse, ponosni smo, da si bil del našega kluba. Želimo ti veliko zdravja, sreče in uspeha v nadaljevanju kariere," so ob njegovem slovesu še zapisali pri Nexeju.

Nekdanji slovenski kapetan se tako po dvanajstih letih znova vrača v domovino. Pred odhodom v Nexe je sicer branil barve francoskega Limogesa, pred tem pa je bil član Barcelone in Montpellierja. V Sloveniji je igral za Gorenje, svoje prve resne rokometne korake pa je napravil v dresu domače Loke.

