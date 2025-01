Kakšen dan za Hrvaško! Po zmagi Zrinke Ljutić še rokometna rapsodija.

Na svetovnem prvenstvu v rokometu je znan prvi finalist. To je Hrvaška, ki je v uvodnem polfinalu pred polnimi tribunami v zagrebški Areni premagala Francijo (31:28). V zagrebški Areni je bilo čustveno, saj sta še zadnjič v reprezentančni karieri na domačih tleh nastopila Domagoj Duvnjak in Igor Karačič. Gostiteljem je šlo odlično zlasti v prvem polčasu, ko so zadevali kot v transu in vodili že za +9. Francozi se niso predali, a so se približali le na tri zadetke zaostanka. To je bil popoln športni četrtek za Hrvaško, saj je občinstvo v Areni tik pred začetkom dvoboja z zmago v slalomu osrečila Zrinka Ljutić . V drugem polfinalu se bosta v petek v Oslu pomerili Danska in Portugalska.

Marin Jelinić je bil s petimi zadetki najboljši strelec v prvem polčasu, katerega je Hrvaška dobila z 18:11. Foto: Reuters Na krilih bučnega občinstva v Zagrebu so bolje v dvoboj vstopili domači rokometaši. Po slabih 13 minutah, ko je selektor Francije Guillaume Gille zahteval minuto odmora, so vodili z 9:5. Prednost Hrvaške pa se po tem ni stopila, ampak se še povečevala.

Slovenski sosedi so v 22. minuti povedli s kar 15:7, nato pa prednost povišali še na +9. Francozi se niso znašli v napadu, do 28. minute izgubili kar devet žog (Hrvaška le eno), gostitelji pa so rešetali mrežo tradicionalnih rivalov v rokometu kot po tekočem traku.

Francozi so se v zadnjih minutah prvega dela iz -9 približali Hrvatom na -7. Foto: Reuters V zaključku prvega polčasa so galski petelini le nekoliko zajezili hrvaško prevlado. Zadeli so dvakrat zapored, tako da se je prvi polčas končal z rezultatom 18:11. Hrvaška tako v drugi polčas vstopa z ogromno prednostjo.

Pri Hrvatih je dal v prvem polčasu največ golov Marin Jelinić (pet), ki je blestel zlasti v hitrih protinapadih, po štirikrat sta zadela v polno Zvonimir Srna in Mateo Maraš. Pri Francozih je edini vsaj tri zadetke dosegel Benoit Kounkoud.

Izključitev Francoza

Spektakel v Zagrebu je spremljal tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Foto: Reuters Na začetku drugega polčasa je Francija prejela nov udarec. Organizator igre Aymeric Minne je zaradi namernega udarca v obraz s komolcem prejel rdeči karton. Francozov to vseeno ni vrglo s tira. V nadaljevanju so zaigrali bistveno bolje kot v prvem delu, spravljali Hrvate v težave in zaostanek znižali na -4 (15:19). Bližje v naslednjih desetih minutah ni šlo, tako da je Hrvaška v zadnjih 10 minut srečanja vstopila s petimi goli prednosti (27:22).

Sledile so vroče minute Francozov, na krilih natančnega Dike Mema so se gostiteljem prvič po dolgem času približali na tri zadetke, pri zaostanku 24:27 pa imeli dva igralca več, a tega niso znali dobro izkoristiti. Hrvaška je ob pomoči občinstva, ki je bilo od prve minute v deliriju, ohranjala varno prednost. Na koncu je zmagala z 31:28 in se Franciji maščevala za boleč poraz izpred 15 let, ko so galski petelini v finalu svetovnega prvenstva, takrat je blestel Nikola Karabatić, v zagrebški Areni spravili Hrvaško v solze.

Hrvaška se bo v nedeljo v Oslu potegovala za naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Največ zadetkov sta pri zmagovalcih dosegla Zvonimir Srna in Marin Jelinić (oba 7), Ivan Martinović pa je dodal šest golov. Vratar Dominik Kuzmanović je zbral 15 obramb, njegova stanovska kolega pri Franciji Charles Bolzinger (5) in Remi Desbonnet (6) pa skupaj 11. Pri Francozih je strelsko izstopal Dika Mem (8).

Drage vstopnice, Duvnjak in Karačić še zadnjič

Domagoj Duvnjak nastopa še zadnjič na hrvaških tleh v reprezentančnem dresu. Foto: Reuters Pred srečanjem so na Hrvaškem odmevale visoke cene vstopnic na črnem trgu. Potem ko je Hrvaška v torek v prvem četrtfinalu po dramatičnem razpletu z 31:30 premagala Madžarsko, so bile vstopnice za polfinale v Zagrebu razgrabljene. Cena teh se je gibala med 60 in sto evri, veliko hrvaških navijačev je tako ostalo brez dragocenega kosa papirja, svojo priložnost pa zdaj iščejo tudi s kupovanjem vstopnic na črnem trgu. V večini se da trenutno vstopnico za najbolj oddaljene sektorje v dvorani kupiti za približno 250 evrov in več. Medtem ko so cene za boljše sedeže v dvorani poskočile tudi na 800 evrov, na nekaterih straneh pa so cene presegle celo tisoč evrov.

Kapetan Domagoj Duvnjak in njegov namestnik Igor Karačić sta zadnjič zaigrala za reprezentanco v Zagrebu. Konec tedna ju čaka še tekma za zlato medaljo v Oslu.

V drugem polfinalu se bosta v petek v Oslu ob 20.30 pomerili Portugalska in Danska.

SP v rokometu 2025, polfinale

Četrtek, 30. januar

