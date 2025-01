Spet drama, Portugalci v izdihljajih podaljška premagali Nemčijo

Na svetovnem prvenstvu v rokometu so znani vsi polfinalisti. V prvem današnjem četrtfinalu v Oslu so branilci naslova Danci zanesljivo, s 33:21 premagali Brazilce, veliko bolj napeto pa je bilo na zadnjem četrtfinalu, na katerem sta obračunali reprezentanci Portugalske in Nemčije. Po dramatični tekmi so zmagali Portugalci, ki so zmagoviti gol dosegli šele v izdihljajih podaljška (31:30). Že v torek sta se po dramatičnih bitkah v Zagrebu in zadetkih v zadnjih sekundah tekem v polfinale uvrstili Hrvaška in Francija.

SP v rokometu 2025, četrtfinale

Sreda, 29. januar

Zadnji četrtfinalni obračun na letošnjem SP so bolje začeli Portugalci in povedli s 5:1. Nemci so se nekoliko približali, a je portugalska zasedba vseskozi v prvem polčasu držala prednost v svojih rokah, v slačilnico je odnesla tudi štiri gole prednosti (13:9).

Sredi drugega dela pa so Nemci prevzeli pobudo, z delnim izidom 4:0, tri gole je ob tem dosegel Lukas Zerbe, pa povedli z 20:18. Tako so Nemci vse do konca vodili z golom ali dvema prednosti, a so se Portugalci na koncu rešili in tekmo z izidom 26:26 popeljali v podaljške.

V prvih petih minutah so Portugalci po zaslugi delnega izida 3:0 v drugih krenili z golom prednosti. Drugi podaljšek je bil izenačen, zmagovalca pa je šele z zadnjim metom na dvoboju z odločilnim zadetkom odločil Martim Costa in svoji državi priigral prvo uvrstitev v polfinale na SP.

Pri Portugalcih je bil z osmimi goli najboljši strelec Francisco Mota da Costa, sedem golov je dodal Victor Iturriza. Najboljši strelec Nemcev je bil z devetimi zadetki Zerbe, sedem pa jih je pristavil Juri Knorr. Vratar Andreas Wolff je bil sicer z 21 obrambami junak Nemčije, a vseeno ni preprečil poraza.

Pred tem so danes v Oslu favorizirani Danci, trikratni zaporedni svetovni prvaki iz let 2019, 2021 in 2023 brez večjih težav premagali eno od presenečenj prvenstva Brazilijo, ki je že s četrtfinalom dosegla svoj največji uspeh na SP.

Danci pomendrali Brazilijo

Danska, trikratna zaporedna svetovna prvakinja iz let 2019, 2021 in 2023, se je za mesto med štiri potegovala z enim od presenečenj turnirja Brazilijo, ki je že s četrtfinalom dosegla svoj največji uspeh na SP. Pred tem je bila najboljša deveta.

Favorizirani Danci so hitro pokazali, da bodo Južnoameričani le stežka lahko računali na kaj drugega kot poraz. Povedli so z 10:3 že po 15 minutah, a nato drugo polovico polčasa odigrali manj zbrano, tako da so za drugi del vendarle pustili rahlo priprta vrata tudi za Brazilce, ki so zaostajali za tri gole (12:15).

Danci so zanesljivo opravili z Brazilijo. Foto: Reuters

V drugem polčasu pa je razlika kmalu spet narasla na zanesljivih sedem zadetkov, sredi polčasa so Danci povedli tudi za devet golov, tako da je bil zmagovalec znan že precej pred iztekom 60 minut. Največja prednost je znašala 13 golov.

Rasmus Schimdt, Mahias Gidsel in Emil Jakobsen so pri Dancih dosegli po šest golov, pri Braziliji je bil sedemkrat uspešen Vinicios Angelo Lima De Carvalho.

Že v torek sta si polfinale zagotovili Hrvaška in Francija. Obe sta igrali zanimiva obračuna, ki so ju odločile zadnje sekunde. Hrvati so z 31:30 premagali Madžarsko, Francija pa z golom tri desetinke pred koncem tekme s 34:33 Egipt.

Polfinalna obračuna bosta na sporedu v sredo v Zagrebu (21.00) in četrtek na Norveškem (20.30), finale pa v nedeljo v Oslu (18.00).

Slovenija je prvenstvo sklenila na 13. mestu.

