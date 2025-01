Lansko poletje je bil še član izbrane vrste, ki je na olimpijskih igrah nizala izjemne predstave, po osvojenem četrtem mestu na olimpijskih igrah pa je Luka Žvižej vlogo pomočnika selektorja po dolgem in tehtnem premisleku zamenjal za nove izzive zunaj sveta rokometa, že nekaj časa pa se zdaj preizkuša v marketinških vodah na enem izmed slovenskih radiev, potem ko je prečrtal trenersko delo ter dal prednost službovanju zunaj športa in finančni stabilnosti. Kljub temu še naprej pobliže spremlja dogajanje v slovenskem rokometu oziroma reprezentanci, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila trinajsto mesto in veliko tekmovanje sklenila veliko prej in s slabšimi predstavami, kot je bilo pričakovano.

Še posebej razočarali sta predstavi Slovenije proti Islandiji in Egiptu, kjer si je zaprla tudi vrata možnosti napredovanja v četrtfinale, kar je bil prvoten cilj reprezentance pred odhodom v hrvaško prestolnico. "Vsekakor tega prvenstva ne moremo oceniti kot uspešnega, sploh rezultatsko, ker so bila pričakovanja in cilji pred prvenstvom veliko višji. Kljub temu pa mislim, da je Slovenija na zadnji tekmi s Hrvaško pokazala, da ko stvari stečejo, je lahko enakovredna najboljšim na prvenstvu," je uvodoma dejal Žvižej.

Foto: Vid Ponikvar

Preveliko število tehničnih napak

Na obeh omenjenih tekmah je slovenska izbrana vrsta skupno naredila kar 35 tehničnih napak in se bolj kot zaradi dobrih predstav nasprotnikov z medlo igro pokopala sama. "Vprašanje, zakaj prihaja do toliko napak, je zelo zanimivo in zapleteno, še težje pa je najti odgovor. Še ko sem sam opravljal licenco za trenerja, v literaturi nisem odkril ali našel načina, kako takšne stvari trenirati, to se dogaja, sem pa mnenja, da je za tovrstne napake na koncu kriv vsak sam pri sebi, tu mislim v prvi vrsti predvsem zbranost in osredotočenost. Ob tem pa te v takšne napake v večini primerov prisilijo nasprotniki. Mislim, da je tu zelo pomembno, da se pripraviš na zanke, ki te čakajo, da se vanje ne ujameš. Je pa bilo teh napak absolutno preveč, da bi lahko proti tako kakovostnim reprezentancam dosegli ugoden rezultat, ob tem pa smo imeli v napadu še slabo realizacijo," je dejal nekdanji slovenski rokometaš.

Slovenci so v primerjavi s poletjem v Parizu in olimpijskimi igrami prikazali vsaj za odtenek, če ne celo dva bolj blede predstave, je pa dejstvo, da je s poletno "uvrstitvijo" nazaj na rokometni zemljevid prišel tudi dodaten pritisk. "Zagotovo je formo težko držati vse od olimpijskih iger, od takrat je minilo pol leta, fantje v tem času niso bili skupaj, ob tem so bile še priprave krajše. Menjalo se je kar nekaj igralcev in ni lahko. V prvi vrsti pa so bila pričakovanja pred tem prvenstvom veliko večja, kot so bila pred olimpijskimi igrami, in že tu je en dodaten pritisk, ob tem so fantje igrali še blizu doma, tako da ko sešteješ vse te stvari, je rezultat takšen, kot je," je prepričan Žvižej.

Slovenci so v nedeljo prvenstvo sklenili s solidno predstavo proti Hrvaški. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

V stiku z reprezentanco

Kljub temu da ni več del izbrane vrste, pa je z ekipo ostal v odličnih odnosih, kot nekdanja desna roka selektorja Zormana je z njim ohranjal stik tudi med letošnjim prvenstvom. "Med prvenstvom sva se z Urošem slišala, tudi videla sva se, saj sem bil jaz v drugem delu prvenstva v Zagrebu, tako da sva po tekmah vedno kakšno rekla. Še naprej smo dobri prijatelji. Kar pa zadeva reprezentanco, pa zdaj tega, da nisem del nje, nisem pogrešal, pa ne zato, da tega ne bi želel, a sem tako vpet v novo službo, da preprosto nimam časa o tem sploh razmišljati," je dejal Žvižej, ki ob tem opravlja tudi vlogo strokovnega komentatorja tekem. "Tako sem si na nekoliko drugačen način potešil te rokometne apetite," v smehu pojasnjuje Žvižej.

Končno trinajsto mesto je sicer najslabši rezultat izbrane vrste na svetovnih prvenstvih v zadnjih 24 letih. Na zadnjem mundialu so bili Slovenci deseti, najnižjo uvrstitev v zadnjih dobrih dveh desetletjih pa so pred letošnjim prvenstvom zabeležili v Tuniziji leta 2005, ko so bili 12. Slovenija je bila na koncu prekratka na vseh treh tekmah, za katere se je že pred turnirjem vedelo, da bodo odločilne v boju za višja mesta. "Kljub rezultatsko slabšemu turnirju se da iz tega zagotovo črpati kaj pozitivnega, je pa takšne poraze in neuspehe težko predelati. To res niso preproste stvari. Vemo, kako je, ko imaš neke cilje, pa jih potem ne dosežeš. Tudi zaradi tega potem nastopita še večja utrujenost in izčrpanost. Zagotovo pa so fantje na zadnji tekmi pokazali, da znajo igrati rokomet, le forma ni bila optimalna. Poškodovala sta se tudi dva pomembna člena, tudi to pusti posledice, daleč od tega pa, da bi bil to glavni razlog za neuspeh ali pa iskanje nekega alibija. Zagotovo pa takšne stvari ob že tako načeti izbrani vrsti ne prinesejo ničesar dobrega," je prepričan Žvižej.

Z Urošem Zormanom ju veže veliko prijateljstvo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kdo bo prvak?

Medtem ko bodo Slovenci danes prej kot pričakovano končali svoje bivanje v Zagrebu, pa se bodo v torek in sredo na Hrvaškem in Norveškem odvili boji za polfinalne vstopnice. Prvi četrtfinalni par tako v torek sestavljata Hrvaška in Madžarska (ob 18. uri), zatem pa si bosta ob 21. uri nasproti stali reprezentanci Francije in Egipta. V sredo bodo na delu še reprezentance na Norveškem. Ob 17.30 se bosta za polfinalno vstopnico udarili Danska in Brazilija, ob 20.30 pa še Portugalska in Nemčija.

"Največji favorit je zagotovo Danska, tudi glede na prikazano na tem prvenstvu, ker so pokazali veliko premoč v obeh fazah tekmovanja do zdaj. Zagotovo so mogoča presenečenja, do zdaj sta za to poskrbeli Portugalska in Brazilija, sploh Portugalci so z uvrstitvijo v četrtfinale spisali zgodovino. Glede na žreb ne bi izključil niti Hrvaške, ki ima ob tem še podporo domačih navijačev. Francozi so močni kot vedno, sicer me z igro niso prepričali, imajo pa res ogromno individualno kakovost. Prepričan sem, da se lahko zgodi še kaj nepredvidljivega, verjamem, da bo zelo pestro, so pa favoriti povsem jasni," je še sklenil Žvižej.

