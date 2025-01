Uroš Zorman po (pre)hitrem koncu potegnil črto

Slovenska rokometna reprezentanca je na svoji zadnji tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu izgubila proti Hrvaški s 26:29 (15:15) in tako s tremi zmagami in tremi porazi sklenila letošnji mundial. Slovenski selektor je po osvojenem 13. mestu, ki je veliko manj kot so Slovenci pričakovali pred velikim tekmovanjem, potegnil črto pod dogajanje v Zagrebu, spregovoril pa je tudi o prihodnosti.

"V tem trenutku težko govorim o prihodnosti, na koncu koncev bo morda tudi moj status zdaj drugačen," je po tretjem porazu letošnjega svetovnega prvenstva in epilogu za Slovence pred zbranimi predstavniki slovenske sedme sile v Areni Zagreb dejal selektor Uroš Zorman. Ta si je pred letošnjim velikim tekmovanjem želel veliko več kot je končno 13. mesto, apetiti tako izbrane vrste kot javnosti pa so bili po vrhunskih predstavah na lanskih olimpijskih igrah na koncu preveliki. Slovenci bodo tako svoje bivanje v zagrebški prestolnici sklenili veliko prej kot pričakovano, v ponedeljek jih tako namesto priprave na četrtfinale čaka pot v domovino.

Četudi zadnja tekma za Slovence ni odločala več o ničemer pa so gostiteljem Hrvatom večino tekme ponudili več kot dostojen odpor, a je na koncu za piko na i zmanjkalo nekaj več. Na koncu je voz na stran Hrvatov prevesilo tudi nekaj dvomljivih sodniških odločitev, na krilih razprodane Arene pa so na koncu slovenski južni sosedi na krilih razpoloženega vratarja Kuzmanovića zakorakali v četrtfinale. Slovenci so sicer srečanje s Hrvaško odprli povsem sproščeno, v uvodnih minutah so verjetno pokazali eno najboljših predstav letošnjega prvenstva in predvsem tisto, kar so navijači pogrešali na obračunih z Islandijo in tudi Egiptom.

Slovenci so prvenstvo sklenili na 13. mestu. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

"Nihče ni pričakoval, da bomo tekmo odprli na takšen način, potem pa v drugem polčasu žal nismo zdržali. Na koncu pa danes tu ni odločal samo rokomet, fantje so danes dali svoj maksimum, škoda pa, da ta takšne predstave, kot je bila danes, nismo pokazali na obračunih z Egiptom in Islandijo. Lahko jamram o sodniških odločitvah, a dejstvo je, da danes ni zmagal rokomet. Že na glavni odmor bi morali z večjo prednostjo, potem ko smo se znašli v zaostanku pa se je vedno težko vrniti. Ta tekma danes ne boli, boli pa to, da je isti češki par sodnikov sodil v polfinalu olimpijskih iger. Odigrali smo res dobro tekmo, sigurno pa je moral domačin na koncu napredovati, kar so si glede na prikazano na koncu tudi zaslužili," je dogajanje na tekmi strnil Zorman.

Razočarali tekmi z Islandijo in Egiptom

Tudi približno 40 minut več kot dostojne predstave proti Hrvaški pa ni prekrilo grenkega priokusa in neizpodbitnega dejstva, da slovenska reprezentanca na koncu ni izpolnila svojega prvotnega cilja – uvrstitve v četrtfinale. Ob zmagah nad Kubo, Zelenortskimi otoki in Argentino je pogrnila na obeh prvih "zrelostnih" izpitih tako z Islandijo kot nato z Egiptom. "To je bila zame ena nova šola, naučil sem se nekaj novega, a naj ta spoznanja ostanejo pri meni. Zagotovo je dobršen del odgovornosti za tekmi z Egiptom in Islandijo na mojih plečih, s takim pristopom kot smo ga imeli v napadu na obeh teh tekmah je nemogoče tekme dobivati. Tudi danes smo naredili preveč tehničnih napak," je dejal Zorman.

Slovenci so približno 40 minut dobro mešali štrene Hrvatom, ki pa so na koncu tehtnico le nagnili na svojo stran. Foto: Reuters

"Na tej tekmi s Hrvaško smo marsikaj popravili tako vtis kot razpoloženje in gremo mirnih glav domov. Prepričan sem, da če bi ta tekma tudi za nas odločala o čimer koli, bi odreagirali drugače. O sodnikih pa ne bom izgubljal besed, glede tega nimamo kaj narediti. Sigurno pa gremo domov boljše volje kot smo bili pred tem srečanjem. Mislim, da gremo ne glede na vse lahko domov z dvignjenimi glavami, ob tem pa verjamem, da se lahko iz tega res veliko naučimo," je še dodal slovenski selektor.

"13. mesto? Zagotovo sodimo višje."

Zorman je tako po lanskem evropskem prvenstvu, ko je bila Slovenija na koncu šesta, in že prej omenjenim izjemnim turnirjem na olimpijskih igrah, kjer je na koncu le malenkost zmanjkala do zgodovinskega odličja, z reprezentanco končal turnir, ki ni ponudil s tistim, kar bi si želela tako reprezentanca kot slovenska javnost. Pa je to trenutno res realen domet te izbrane vrste?

"Trinajsto mesto sigurno ni naša realnost, kar smo pokazali tudi z današnjo tekmo, saj zagotovo sodimo višje. Gotovo pa je dejstvo, da moramo imeti za tekme z boljšimi izbranimi vrstami res dober dan, to govorimo vseskozi, s slabo igro pa odličnim reprezentancam ne moremo konkurirati. Lahko premagamo neke nižje postavljene izbrane vrste, več pa ne gre. Na tekmah z Islandijo in Egiptom smo imeli skupno 35 tehničnih napak, toliko mislim, da jih nismo imeli skozi celotne olimpijske igre. To je absolutno preveč," je bil jasen Zorman. Trinajsto mesto je sicer najslabši izplen izbrane vrste na svetovnih prvenstvih v zadnjih 24 letih. Na zadnjem mundialu so bili Slovenci deseti, najnižjo uvrstitev v zadnjih dobrih dveh desetletjih pa so pred letošnjim prvenstvom zabeležili v Tuniziji leta 2005, ko so bili dvanajsti.

Slovenci so na koncu klonili na vseh treh tekmah, za katere se je že pred prvenstvom sklepalo, da bodo na koncu odločilnega pomena. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

Pogled v prihodnost

Slovenska izbrana vrsta je tako napram Parizu prikazala povsem drugačen, mlačen obraz, ki je bil po besedah reprezentantov tudi posledica utrujenosti, ki jo terja natrpan koledar tekmovanj. "Upam, da so se tudi fantje iz tega prvenstva kaj naučili. Trenutno so glave še precej vroče, noben ni pričakoval, da bomo odšli domov tako zgodaj, a dajmo času čas in bomo vedeli več. Na koncu je tudi za prihodnost pomembno, kako končaš tekmovanje in s to predstavo je zagotovo pozitivno, da ne gremo domov povsem poklapani. Zdaj gledamo že proti kvalifikacijam za evropsko prvenstvo in tekmama s Severno Makedonijo, sigurno si želimo že v tem terminu zagotoviti prvo mesto, potem pa poskusiti iskati znova nove obraze in cilje," se je proti bližnji prihodnosti ozrl Zorman, ki je bil deležen tudi vprašanja glede svoje prihodnosti na slovenski klopi, na kateri dirigentsko palico drži zadnja tri leta.

"Kar se tiče mojega motiva in vizije za naprej jo imam, a danes sem res utrujen, želim si samo nekaj dni počitka, potem pa bomo videli naprej," je dejal Zorman. Foto: Aleš Fevžer

"Moramo biti realni, najprej je treba videti, kako bo naprej, če bom še na tem mestu selektorja, stvari se lahko včasih odvijejo v neko drugo smer. Kar se tiče mojega motiva in vizije za naprej jo imam, a danes sem res utrujen, želim si samo nekaj dni počitka, potem pa bomo videli naprej. Za nami je res naporno obdobje tudi z olimpijskimi igrami, v tem obdobju smo imeli morda pet dni odmora, a nikakor ne želimo s tem iskati izgovorov, saj je podobno za skoraj vse ekipe, je pa res, da ima večina najboljših širši bazen igralcev. Sam nimam nobene bojazni, verjamem, da je prihodnost svetla," je prepričan Zorman, ki se je pred prvenstvom odločil za delno pomladitev izbrane vrste, ob tem pa je v Mirku Skoku ob odhodu Luke Žvižeja dobil novo desno roko.

"Kar se tiče dogajanja znotraj zveze in reprezentance, o tem ne bom diskutiral tukaj. To so stvari, ki ostanejo v garderobi in o tem ne bi govoril. Kot sem rekel, v tem trenutku težko govorim o prihodnosti in mojem statusu. Danes sem si samo želel, da prikažemo boljšo predstavo, čez dan sem iskal razloge za naše predstave in sem jih na koncu tudi našel, zato je bila ta tekma tudi drugačna od tistih ostalih dveh. Lahko bi se šli diktatorje, a ne verjamem, da je to pravi recept. Mislim, da ni bil problem koncentracija, fantje so oddelali profesionalno, sicer jih ne kontroliram, a vem, da so vsi profesionalci in vedo, zakaj so na prvenstvu. Fantom zaupam, tako kot sem rekel, mislim, da sem našel neko formulo za naprej. Zdaj sem boljše volje, najbolj važno je, da smo naredili dober zaključek, zdaj pa nekaj dni počitka, potem bo jasnega veliko več," je še dodal slovenski selektor.

