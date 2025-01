Hrvati prekipevajo od samozavesti: Slovenija? Gremo po isti poti.

Če bi se zgodil scenarij, ki se ga ne bi branili niti scenaristi največjih znanstvenofantastičnih uspešnic, bi se Slovenija še lahko uvrstila v četrtfinale, a je to praktično nemogoče, saj bi Slovenija napredovala le v primeru zmage nad Hrvaško ter porazih Islandije in Egipta proti rokometnima analfabetoma Argentini in Zelenortskim otokom, kar pa je zelo malo verjeten scenarij. V slovenskem reprezentančnem taboru tako po bolečem in usodnem porazu proti Egiptu čakajo na še zadnje dejanje letošnjega mundiala.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na obeh najresnejših dvobojih v hrvaški prestolnici proti Islandcem in Egipčanom ostali praznih rok, na obeh so jih pokopale številne tehnične napake. "Standardna naša tekma na tem prvenstvu," je po prespani noči po porazu proti Egipčanom dejal Zorman in dodal: "Naša obramba je bila na visoki ravni, igralci so bili maksimalno angažirani in si želeli zmage, znova so nas pokopale tehnične napake v napadu. V nedeljo nas čaka polna dvorana. Hrvati bodo pod pritiskom, saj morajo zmagati, če želijo v četrtfinale. Za nas bo to tekma za prestiž, najbrž pa tudi zadnja na letošnjem turnirju. Od prvenstva se je najlepše posloviti z zmago. Verjamem, da bodo moji varovanci dali vse od sebe v sosedskem dvoboju, ki ni nikoli povsem navadna tekma," je še dodal slovenski selektor.

Arena v Zagrebu je za današnjo tekmo razprodana. Foto: Reuters

Lepe možnosti za Hrvaško

Hrvati so se na svojem zadnjem dvoboju dobesedno poigrali z Islandci in imajo lepe možnosti, da osvojijo prvo mesto v skupini štiri. Njihova igra je bila od prve do zadnje minute na najvišji možni ravni. V slovenskem taboru se zavedajo, da jih v nedeljo zvečer v zagrebški Areni čaka peklensko vzdušje v režiji navijačev v kockastih dresih, ki bodo želeli svoje ljubljence popeljati do zmage in čim boljšega izhodišča pred izločilnimi boji.

"Zadnja tekma bo za nas čisti užitek, v polni dvorani je najlepše igrati. Vsak si želi takšnih tekem in naredili bomo vse, da pokvarimo hrvaško zabavo. Na tekmo gremo sproščeno in z željo po zmagi," je dejal Miha Zarabec. "Hrvati bodo izjemno motivirani, saj igrajo pred domačimi gledalci. Nekaj teoretičnih možnosti za napredovanje še obstaja, sicer so manj realne, a upali bomo do konca. Verjamem, da bomo jutrišnjo tekmo oddelali tako, kot znamo, profesionalno, z veliko željo in energijo ter naredili manj tehničnih napak." Slovenija in Hrvaška sta se pred prvenstvom pomerili tudi na pripravljalni tekmi v Poreču, takrat so z 32:26 slavili gostitelji prvenstva.

"V tekmo gremo sproščeno in z željo po zmagi," pravi Zarabec. Foto: Reuters

Hrvati na lov za zmago

Med tremi vodilnimi reprezentancami v skupini štiri ima le Egipt že zagotovljeno mesto v četrtfinalu. Hrvaška bo napredovanje med osem zapravila v primeru poraza ali remija proti Sloveniji, v krogu omenjenih izbranih vrst z enakim številom točk pa bo najkrajšo potegnila Islandija. V hrvaškem taboru so pred tekmo s Slovenijo opozorili, da ni še nič storjenega in da je pred njimi težka naloga, medtem ko so hrvaški mediji spomnili predvsem na pomembne zmage Slovencev na medsebojnih srečanjih v preteklosti.

"Hrvaška in Slovenija sta na veliki sceni odigrali deset tekem, od katerih jih pet izstopa. Prva, ko so nas izločili na našem evropskem prvenstvu in prikrajšali za nastop na olimpijskih igrah v Sydneyju. Drugi je bil polfinale Eura 2004, ko je slavila Slovenija, tretji leta 2013 na svetovnem prvenstvu, četrti leta 2017 v Franciji na svetovnem prvenstvu, ko je Slovenija po velikem preobratu osvojila bron, in peti pred nekaj meseci, ko so nas premagali na olimpijskih igrah v Parizu v skupinskem delu, kar nas je stalo drugega kroga," danes pišejo Sportske novosti. "Trikrat so nam vzeli srce, a to ni njihovo tekmovanje in danes morajo pasti v peklu zagrebške Arene," so še dodali.

Slovenci se želijo posloviti z zmago. Foto: Rokometna zveza Slovenije

"Zdi se, da bo po tej tekmi z Islandijo lahko premagati Slovenijo, vendar se moramo pripraviti, poskušamo dati čim več. Verjamem, da je trener zadovoljen, vendar zdaj ne smemo poleteti, pred nami je pomembna tekma," je evforijo pred srečanjem s Slovenijo miril igralec tekme z Islandijo vratar Dominik Kuzmanović, ki je zbral kar 17 obramb. "Ponosen sem na ekipo, gremo naprej. Slovenija? Gremo po isti poti, identično kot proti Islandiji, igrati moramo na najvišjem nivoju," je dodal Ivan Martinović. "Slovenija je zelo dobra ekipa. Zagotovo nam ne bodo dovolili kar tako zmagati. Premagali so nas na olimpijskih igrah in zagotovo bo to zelo zahtevna tekma," pa je dejal David Mandić.

Preberite še: