Troboj za četrtfinalno vstopnico

Na svetovnem prvenstvu v rokometu bodo danes na sporedu še zadnje tekme v skupinah 1 in 2. V skupini 1 sta si napredovanje že zagotovili Danska in Nemčija, medtem ko je v skupini 2 četrtfinalno vstopnico že dvignila Francija, za drugo pa trenutno najbolje kaže Madžarski, ki se bo v zadnjem krogu pomerila s Katarjem, ki ga vodi Veselin Vujović. Možnosti imata še vedno tudi Severna Makedonija in Nizozemska, ki sta pri štirih točkah.