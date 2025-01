Danska z rušilno močjo v finale proti Hrvaški

V nedeljskem finalu svetovnega rokometna prvenstva se bo s Hrvaško pomerila Danska. Ta je na drugi polfinalni tekmi v predmestju Osla nadigrala Portugalsko. Danci so bili veliki favoriti tekme, ob polčasu so vodili za štiri gole (20:16), v drugem pa bili razred zase. Za končni izid 40:27 so ga dobili z 20:11.

Danska izbrana vrsta se silovito približuje zgodovinski četrti zlati kolajni v nizu, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetovnih prvenstvih. Po zmagoslavjih na Danskem in v Nemčiji 2019, v Egiptu 2021 ter na Poljskem in Švedskem 2023 jo v nedeljo čaka le še najbolj prestižna tekma na letošnjem turnirju v treh državah proti Hrvaški, ki je v prvem polčasu četrtkove polfinalne tekme v zagrebški Areni povsem zasenčila favorizirano Francijo in si nato tudi izborila mesto v finalu.

Foto: Reuters Lanski olimpijski prvaki iz Pariza so na drugem polfinalnem obračunu pričakovano ukanili Portugalce, ki jih vodi strateg Celja Pivovarne Laško Paulo Pereira. Po vsega šestih minutah so imeli štiri gole naskoka (6:2), a so jim trdoživi Portugalci, ki so v četrtfinalu izločili Nemce, v 21. minuti povsem zadihali za ovratnik (13:12). Danci so v končnici prvega polčasa znova zaigrali učinkovito in povedli za štiri gole (19:15, 20:16).

Rokometaši iz Hamletove dežele so v drugi polovici tekme imeli popoln nadzor nad tekmeci. V 34. minuti je njihova prednost narasla na šest golov (24:18), devet minut kasneje pa so prvič na dvoboju povedli za deset (30:20). Največja prednost na tekmi je znašala +14 (39:25).

Pri Dancih sta bila najbolj učinkovita Mathias Gidsel z devetimi in Rasmus Lauge Schmidt z osmimi goli, pri Portugalcih pa Antonio Areia s petimi zadetki. Na polfinalni tekmi v Oslu sta pravico delila slovenska sodnika Bojan Lah in David Sok.

SP v rokometu 2025, polfinale

Petek, 31. januar

Preberite še: