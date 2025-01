Drama v Zagrebu! Hrvati v zadnjih sekundah do zmage in polfinala!

Medtem ko so Slovenci v nedeljo prej kot pričakovano končali svoje bivanje v Zagrebu, pa se danes in jutri na Hrvaškem in Norveškem odvijajo boji za polfinalne vstopnice. Prvi četrtfinalni obračun je že končan, po pravi drami v zagrebški Areni so Hrvati z 31:30 premagali Madžare in se že sedmič uvrstili med štiri najboljše reprezentance sveta. Za mesto v finalu se bodo Hrvati udarili z zmagovalcem obračuna med Francijo in Egiptom, ki bo danes ob 21. uri.

SP v rokometu 2025, četrtfinale

Torek, 28. januar

Hrvaški rokometaši so četrtfinalni obračun z Madžarsko dobro začeli in v osmi minuti vodili s 4:2, potem pa v naslednjih desetih minutah dosegli le dva zadetka, kar so izkoristili Madžari izkoristili in povedli za štiri zadetke. Hrvati so se v nadaljevanju spet prebudili, nadoknadili zaostanek štirih golov, in na odmor odšli z neodločenim izidom. V razprodani Areni Zagreb je bil po prvem polčasu četrtfinalnega obračuna med Hrvaško in Madžarsko izid 16:16.

Nova poškodba pri Hrvatih? Ivan Martinović je odšepal z igrišča.

Znani so pari tudi za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Za 31. bosta igrali Gvineja in Kuba, za 29. Alžirija in Bahrajn, za 27. Kuvajt in Japonska, za 25. pa Poljska in ZDA.

V sredo bodo v boju za polfinale na delu še reprezentance na Norveškem. Ob 17.30 se bosta za polfinalno vstopnico udarili Danska in Brazilija, ob 20.30 pa še Portugalska in Nemčija. Slovenci so na prvenstvu osvojili končno 13. mesto.

