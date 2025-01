Hrvati se jezijo, najprej slab termin, potem še "sporni" sodniki

Hrvaški Večernji list je članek, v katerem poroča o omenjenih izzivih za hrvaško rokometno reprezentanco, naslovil z naslovom "Nov škandal IHF (Mednarodne rokometne zveze), Hrvaška bi lahko bila močno oškodovana! Mednarodna zveza nas res ne obožuje.".

Naprej so hrvaški reprezentanci, kljub temu da je eden od gostiteljev letošnjega svetovnega prvenstva v rokometu, dodelili slabši termin – namesto ob 21.00 bodo danes igrali že ob 18.00 – in jim skrajšali čas za regeneracijo (Madžari so zadnjo tekmo odigrali v soboto, Hrvati pa v nedeljo), nato pa so jim dodelili še španski sodniški par.

Zakaj naj bi to bilo sporno? Ker je selektor madžarske reprezentance prav tako Španec (gre za Joseja Maria Rodrigueza), kar pomeni, da bosta španska sodnika Ignacio Garcia in Andreu Marin Lorente sodila svojemu rojaku, so se ob odločitve zveze obregnili pri Večernjem listu.

Madžarski selektor Jose Maria Rodriguez Vaquero Foto: Reuters

Portal 24.sata poroča, da se je hrvaški selektor Dagur Sigurdsson odločil, da poškodovanega Davida Mandića, ki je odpadel zaradi poškodbe prsta, nadomesti Luka Lovre Klarica.

Četrfinalni obračun med Hrvaško in Madžarsko bomo spremljali tudi na Sportalu.

V drugem četrfinalnem paru se bosta udarili Francija in Egipt. Tekma se bo začela ob 21.00.

