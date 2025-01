Slovenija v zagrebškem kotlu drago prodala kožo Hrvaški

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v zadnji tekmi na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem drago prodala kožo proti Hrvatom (26:29). Zormanova četa je ostala brez možnosti za napredovanje že pred srečanjem, po odličnem začetku, v zagrebški Areni je pred 15 tisoč hrvaškimi navijači povedla s 5:0, pa so sogostitelji letošnjega turnirja dolgo trepetali za napredovanje, nato pa le poskrbeli za preobrat, zmago in nastop v četrtfinalu, kjer se bodo pomerili z Madžarsko.

Hrvaška : Slovenija 29:26 (15:15) Arena Zagreb, gledalcev 15.600, sodnika: Horaček in Novotny (oba Češka). Hrvaška: Kuzmanović, Pešić, Duvnjak 1, Šoštarić 3, Šimić, Srna 2, Pavlović 3, Karačić 2, Maraš 3, Mamić, Mandić, Lučin, Martinović 5, Šušnja, Šipić 5, Glavaš 5 (4).

Slovenija: Baznik, Ferlin 1, Lesjak, Blagotinšek, B. Janc 3, Dolenec 1, Kljun, Slatinek Jovičič 2, Kodrin 3, Zarabec 2, Horžen 3, Makuc 3, Kavčič, Mačkovšek 2, Novak 1, Vlah 5 (1). Sedemmetrovke: Hrvaška 4 (4), Slovenija 1 (1).

Izključitve: Hrvaška 4, Slovenija 8 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenska rokometna reprezentanca je v Zagrebu odlično začela sosedski dvoboj, v katerega je za razliko od Hrvaške vstopila brez rezultatskega imperativa. V uvodnih minutah je izkoristila raztreseno igro gostiteljev in si ob pomoči glasnih islandskih navijačev, ki so stiskali pesti za Zormanovo četo, saj bi jih uspeh Slovenije popeljal v četrtfinale, priigrala lepo prednost. Po slabih sedmih minutah je povsem šokirala zagrebško Areno. Vodila je kar s 5:0, tri zadetke pa je dosegel Tilen Kodrin!

Slovenska reprezentanca je dvoboj v Zagrebu odprla z izjemnim nizom 5:0. Foto: Reuters

Hrvaški rokometaši so za prvi zadetek potrebovali skoraj osem minut, v nadaljevanju prvega polčasa pa le ujeli strelski ritem in se Sloveniji večkrat približali na tri gole zaostanka. Bližje jim kar nekaj časa ni uspelo priti, navdihnjena in sproščena Slovenija je v 20. minuti znova povedla za +5 (12:7), nato pa je zadnja tretjina uvodnega polčasa povsem pripadla gostiteljem. Iz minute v minuto so se približevali Zormanovi četi in po zadetku Marina Šipića v 29. minuti izenačili na 15:15. S tem rezultatom se je tudi končal prvi polčas, po katerem se je nekoliko zaiskrilo med rokometaši na igrišču, a so se strasti hitro umirile.

V prvem polčasu se je med strelce vpisal tudi Kristjan Horžen. Foto: Reuters

Pri Hrvaški so v prvem polčasu največ golov dosegli Filip Glavaš (4), Marin Šipić in Mateo Maraš (oba 3), pri Sloveniji pa sta najbolj polnila mrežo sosedov Aleks Vlah (4) in Tilen Kodrin (3).

Po koncu prvega polčasa se je zaiskrilo na sredini igrišča. Foto: Reuters

Na začetku drugega polčasa so zadetki padali kot po tekočem traku na obeh straneh. Slovenija, dvoboj je v Zagrebu spremljala tudi slovenska predsednica slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, je štirikrat povedla, Hrvaška pa štirikrat izenačila (19:19), nato pa so gostitelji na začetku 40. minute prvič na tekmi prešli v vodstvo (20:19).

To je gostiteljem podalo še dodatnega vetra. S pomočjo bučnega občinstva so ušli Zormanovim izbrancem na tri gole razlike. Slovenski rokometaši med 45. in 51. minuto sploh niso dosegli gola, Hrvati pa so jim medtem pobegnili na tri gole (22:25). V končnici niso imeli dovolj moči za preobrat, čeravno so jim Hrvati ponudili nekaj možnosti za to.

Hrvaška si je zagotovila prvo mesto v skupini. V četrtfinalu se bo v zagrebški Areni pomerila z Madžarsko. Foto: Reuters

Šest minut pred koncem, ko je slovenski selektor vzel minuto odmora, je tako Hrvaška vodila s 27:24, takšna razlika pa je znašala tudi po koncu srečanja (29:26).

Pri Hrvaški so bili s petimi zadetki najboljši strelci Ivan Martinović, Marin Šipić in Filip Glavaš, vratar Dominik Kuzmanović pa je zbral osem obramb. Pri Sloveniji je s petimi goli izstopal Aleks Vlah, Klemen Ferlin pa je zaustavil šest strelov.

Slovenija je tako na svetovnem prvenstviu v hrvaški prestolnici dosegla tri zmage in doživela tri poraze. Premagala je Kubo, Zelenortske otoke in Argentino, izgubila pa proti Islandiji, Egiptu in Hrvaški.

Islandci navijali za Slovenijo in potegnili kratko

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so sicer vse možnosti za preboj med najboljših osem zapravili že v zgodnjih popoldanskih nedeljskih urah. Obstajalo je še nekaj teoretičnih možnosti za uvrstitev v četrtfinale, ki so mejile na znanstveno fantastiko, a le do konca uvodne nedeljske tekme, v kateri je Islandija zlahka ugnala Argentino (30:21), največ zadetkov (7) pa je dosegel Odinn Thor Rikharsson. Po tej tekmi je postalo jasno, da je Slovenija dokončno izpadla iz vseh možnosti za napredovanje.

Islandski navijači so potrebovali za preboj reprezentance med osem najboljših na svetu pomoč Slovenije. Niso je dočakali. Hrvaška je premagala Slovenijo z 29:26. Foto: Reuters

Pred sosedsko poslastico, srečanjem med Hrvaško in Slovenijo, je bil v zagrebški Areni odigran še dvoboj med Egiptom in Zelenortskimi otoki. "Faraoni" so vlogo favorita upravičili šele v drugem polčasu (31:24) in si tako zagotovili napredovanje med osem najboljših. Jahia Omar je bil z 11 goli najboljši strelec Egipta.

Norvežani prehiteli Švede, a ...

Kristian Bjornsen je odigral zadnjo reprezentančno tekmo na Norveškem. Foto: Reuters V skupini 3 v Oslu je bilo že pred zadnjim krogom odločeno, kdo bo šel v četrtfinale. To sta si zagotovili Portugalska in Brazilija. Prva je v zadnjem krogu odpihnila Čile s 46:28, Francisco Costa je prispeval devet golov za zmagovalce. Brazilija je igrala proti Špancem ter še enkrat zmagala in potrdila drugo mesto v skupini. Pri zmagi s 26:25 je pri Brazilcih Rudolph Hackbarth dosegel šest golov.

V večernem sporedu je skandinavski obračun Norveške in Švedske pripadel prvi z 29:24. Pri Norvežanih, ki so končali na tretjem mestu v skupini, je devet golov dosegel William Otto Aar.

Četrtfinalni pari: Francija - Egipt

Hrvaška – Madžarska

Danska – Brazilija

Portugalska - Nemčija

Četrtfinalni boji bodo 28. in 29. januarja v Zagrebu in Oslu, polfinale bo 30. in 31. januarja prav tako na Hrvaškem in Norveškem, finale in tekma za tretje mesto pa bosta v Oslu 2. februarja.

SP v rokometu 2025, 13. dan

Nedelja, 26. januar:

Lestvice:

Znani so pari tudi za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Za 31. bosta igrali Gvineja in Kuba, za 29. Alžirija in Bahrajn, za 27. Kuvajt in Japonska, za 25. pa Poljska in ZDA.

