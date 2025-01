Slovenija brez četrtfinala in z novo poškodbo, Hrvati zmleli Islandce

Slovenska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Zagrebu ostala brez možnosti za četrtfinale. Predzadnjo tekmo drugega dela turnirja v Zagrebu je proti Egiptu izgubila s 25:26. Sredi prvega polčasa si je koleno poškodoval Rok Ovniček. Slovenci bodo prvenstvo sklenili z nedeljsko večerno tekmo proti Hrvaški. Ta je prvi poraz prizadejala Islandiji. Južni sosedje so vodili tudi za 10 golov (28:18). Končni izid 32:26. Hrvaška, Egipt in Islandija imajo po šest točk (dve se bosta uvrstili v četrtfinale), Slovenija pa štiri.

V znak dneva žalovanja po tragični nesreči v velenjskem rudniku so reprezentanti in štab reprezentance na predstavitvi ekip nosili žalne trakove.

To je bil dan D za slovensko reprezentanco. Zorman je v uvodno postavo izjemno pomembnega obračuna uvrstil vratarja Klemna Ferlina, krilna igralca Tilna Kodrina in Blaža Janca, krožnega napadalca Blaža Blagotinška, zunanjo vrsto pa so sestavljali Borut Mačkovšek, Miha Zarabec in Tadej Kljun.

Ko so v 16. minuti Egipčani vodili s 7:5, je obležal Rok Ovniček in se v bolečinah prijel za koleno. Po prvih ocenah iz slovenskega tabora si je strgal križne vezi, kar je že druga resna poškodba v dveh dneh. Sledili sta dve napaki Slovencev in Egipčani so povedli z 9:5. Z delnim izidom 5:1 je Slovenija izenačila in upanje po zmagi je znova vzniknilo. Ob polčasu je bilo na semaforju 16:14 za afriško reprezentanco.

Sredi prvega polčasa si je koleno poškodoval Rok Ovniček. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

Foto: Reuters

Izbranci selektorja Uroša Zormana se niso predali niti v drugem polčasu, a so ves čas zaostajali za dva ali tri gole. Minuto in pol pred koncem pa se je Slovenija vendarle približala na gol zaostanka (25:26), a v zadnjih sekundah zapravila napad za neodločen izid, ki bi ohranil minimalne možnosti za preboj med osem najboljših. Dve sekundi pred koncem sicer so zadeli, a sta pred tem norveška sodnika dvignila roko za predolg napad.

V slovenski reprezentanci sta bila najučinkovitejša Blaž Janc z osmimi in Aleks Vlah s sedmimi goli.

Hrvaško veselje Foto: Reuters Hrvati so z navdahnjeno predstavo proti doslej stoodstotni Islandiji povečali apetite, z gosti s severa Evrope so se v večini tekme poigrali in si že v prvem polčasu priigrali prednost osmih golov, v drugem delu pa so svoj posel, tudi na krilih razpoloženega vratarja Dominika Kuzmanovića (skupaj 17 obramb), brez težav dokončali. Ivan Martinović je dal osem golov za Hrvate, Viggo Kristjansson pa pet za Islandce.

V nedeljo bodo v skupini 4 še tekme Islandija - Argentina, Zelenortski otoki - Egipt in Hrvaška - Slovenija. Za četrtfinale se borijo Hrvaška, Islandija in Egipt, ki imajo po šest točk. V kolikor bi tudi po zadnjem krogu te reprezentance imele enako število točk, bi zaradi boljšega medsebojnega izkupička napredovali reprezentanci Hrvaške in Egipta.

SP v rokometu 2025, 11. dan

Petek, 24. januar:

Lestvice:

