Slovenski rokometaš Nejc Cehte bo v kliničnem centru v Zagrebu ostal do konca tedna, v današnjih večernih urah ali v petek dopoldne pa bo zapustil intenzivni oddelek, so na vprašanje STA o zdravstvenem stanju Cehteta dejali v slovenskem reprezentančnem taboru v hotelu Westin v času svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem.

Dvaintridesetletni slovenski reprezentant se je poškodoval na sredini tekmi proti Argentini, ko se je v osmi minuti po lovljenju odbite žoge vanj s komolcem zaletel argentinski reprezentant Martin Nicolas Jung.

Cehteta so po prvi zdravniški intervenciji na igrišču nato z reševalnim vozilom in v spremstvu slovenskega reprezentančnega zdravnika Matica Kolarja prepeljali v zagrebški klinični center. Podrobni zdravniški pregledi so pokazali, da si je ob trku z argentinskim rokometašem zlomil tri rebra in bo po prvih ocenah izven rokometnega igrišča med dvema in tremi meseci.

Slovenski selektor Uroš Zorman je nastalo vrzel na mestu desnega zunanjega zapolnil z izkušenim Juretom Dolencem. Najboljši strelec v zgodovini slovenskega reprezentančnega rokometa, ki je v tej sezoni igral za hrvaško ekipo Nexe Našice, se je soigralcem pridružil v sredo zvečer.

Slovenija se bo v petek ob 18. uri pomerila z Egiptom, v nedeljo ob 20.30 pa jo čaka še zadnja tekma v drugem delu tekmovanja proti Hrvaški.

