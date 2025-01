Po hudi poškodbi Nejca Cehteta se je slovenski reprezentanci, ki te dni nastopa na svetovnem prvenstvu v Zagrebu, pridružil Jure Dolenec, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Slovenski rokometaši so v sredo vpisali prvo zmago v drugem delu svetovnega prvenstva. S 34:23 so bili boljši od Argentine in s tretjim parom točk na četrti tekmi ostajajo v lovu na četrtfinalno vstopnico.

A tretja zmaga je terjala visok davek. V osmi minuti se je hudo poškodoval član udarne postave, prvi desni zunanji igralec Cehte, ki se je po nevarnem naletu tekmeca sesedel na igrišču. Dodatne preiskave pozno zvečer v zagrebškem kliničnem centru so naposled pokazale, da ima zlomljena celo tri rebra, v bolnišnični oskrbi pa ga bodo zadržali še nekaj dni.

Pred odločilnima tekmama za preboj v končnico – v petek ob 18. uri se bo pomerila z Egiptom, v nedeljo ob 20.30 pa še s Hrvaško – je slovensko vrsto v Zagrebu okrepil nekdanji kapetan Dolenec.

Izkušen 36-letni Gorenjec, ki je na poletnih olimpijskih igrah postal najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance, se je odzval klicu domovine, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Dolenec je bil na širšem seznamu 35 rokometašev, iz katerega lahko selektor črpa menjave.